【武漢肺炎】林鄭政府的防疫工作「慢了幾拍」

新型肺炎疑似病例有增無減，更傳出有疑似病例求診後又不遵指示，自行出入市區，令社會質疑政府的防疫工作。特首林鄭月娥周二（1月7日）行政會議前，強調以三個原則防疫，包括從速、從嚴、公開透明。然而，對比澳門和台灣的措施，卻發現香港的回應總是「慢幾拍」，防疫工作亦存漏洞。

新型肺炎的成因、傳播途徑等資料未明，最少香港這方面掌握的資料有限，令預防工作難具針對性。目前，武漢市的相關病例由同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨床醫學、流行病學、病毒學專家進行會診，從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面情況分析。初步分析認為此次肺炎屬病毒性肺炎，但具體原因、是否能夠人傳人，則尚未有結果。

對於如此重要的信息，相對於坐等武漢團隊的調查結果，政府可以派遣相關人員前往掌握更多一手信息，甚至參與研究和防疫工作，儘快更針對性地防範疫情。1月4日，陳肇始回應稱政府會考慮是否派人前往武漢了解更多信息。然而至今未見進一步動作。林鄭周二多次強調政府「迅速應變」，說法實在令人質疑。

食物及衞生局局長陳肇始表示，港府已啟動嚴重應變級別，應對武漢不明肺炎。（黃寶瑩攝）

政府觀望顯被動

在香港政府考慮部署期間，台灣行政院副院長陳其邁已因為疑似案例增加，於周一（6日）下午指示疾病管制署派遣專家赴武漢了解疫情，疾管署長亦已向中國疾病預防控制中心發出請求函。相比之下，香港較台灣懈怠和被動，若不及時調整，只怕到時台灣專員已到武漢，香港政府仍在考慮觀望。

2003年沙士期間，時任衞生署副署長梁柏賢曾在2月考慮派遣人員到廣東做了解，可惜後無下文，也錯失了掌握資訊和防治的先機。血的教訓在前，林鄭政府還要被動地考慮和觀望嗎？

再者，香港在疫症剛公布階段開始，反應速度就慢於澳門與台灣。12月31日，武漢剛被報出發現27例不明原因肺炎，台灣疾病管制署立即宣布，即日起針對武漢直航台灣三座機場：桃園、松山、高雄的入境班機，每周共12班次，進行登機檢疫，希望將疫情阻絕於境外。澳門衞生局也迅速於1月1日在澳門國際機場對來自武漢的航班，篩查每名乘客體温，加派人手在口岸特別是機場加強監測旅客的健康情況，派發防疫單張。反觀香港政府，直到1月3日才在機場增設紅外線熱像儀，為由武漢抵港旅客作體溫監測，迄今仍未見登機檢疫措施。西九龍高鐵站更只是讓來自或途徑武漢的乘客自願接受抽查，引來社會憂慮。

林鄭1月7日早見記者，稱政府重視新型肺炎的防疫工作。(張浩維攝)

林鄭周二早上主動「補鑊」，稱對於途經武漢的高鐵，額外採用了手提式紅外線測溫器，讓從武漢而來或途徑武漢每一位乘客都接受體溫檢測。但相較於台灣和澳門，香港與內地的人員交流更為頻密，回應速度和措施的嚴謹程度落後於人，市民難言滿意。

如今開學在即，年假將至，人口流動只會有增無減，防疫工作愈來愈大挑戰。香港中文大學已有兩間宿舍出現疑似案例，雖其中一例後證實並非肺炎，為虛驚一場，但這顯然是一記警鐘，政府務必正視開學和傳統節日中如何防範人流聚集而增加的傳染風險。林鄭口說從速、從嚴、公開透明，但更要細緻地掌控每一個措施的落實，以及更及時的回應，否則良好的策略只能變為空談的口號。