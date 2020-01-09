口罩報告成防疫明燈　消委會的角色可以更重

香港持續出現懷疑新型肺炎個案，市民擔憂染病，紛紛戴口罩自保，口罩被搶購一空。網民和媒體更「翻叮」消委會的口罩產品測試報告，並視之為選購攻略。消委會近年予社會的印象就是比較商品性價比，但其更應獲擴大權力，更有效保障消費者權益。

兩年前測試報告成選購攻略

廣傳的消委會29款口罩產品測試，是在2017年12月公布。消委會按細菌過濾效率、顆位過濾效率、防液體滲透功能、售價等比較各式口罩，並邀請醫護專家講解使用外科口罩應注意的事項。測試後發現，有少部分產品的宣傳言過其實，另有一些「性價比」高的產品，消費者毋須追購最昂貴口罩，亦可隔開病菌。

消委會測試在兩年前已曾廣泛報道，但受關注的程度遠不及近日，反映市民確實非常擔憂武漢肺炎傳入香港，冀及日戒備。另一方面，這也折射除了消委會報告之外，坊間缺乏類似具公信力的調查，市民因而重視該次測試結果。消委會的恆常測試可說是「養兵千日，用在一時」，在關鍵時候展現作用。

消委會為市民把關，值得肯定。然而，刊載測試結果的《選擇》月刊，其印刷版和網上版均需收費。雖然媒體廣泛報道測試結果，資訊未至於因為刊物收費而受窒礙，而且政府在2017年答應消委會三年撥款逾千萬元的要求，改善月刊網上版內容和其他網站資訊設計，但若然網民能夠免費網上瀏覽內容，則更容易取得一手內容，仔細比較產品評價。

根據去年財政報告，消委會取消《選擇》月刊收費，將會失去260多萬元的銷售收入，既中斷該會長期的收入來源，更加深財政赤字。政府恆常撥款消委會，去年達1.1億元，只要政府額外多撥約2.5%，就能填補損失。資訊流通對全社會的效益，例如減少錯買產品，減少投訴個案等，隨時不只這筆金額，相信市民會支持增撥資源。

《選擇》月刊應免費

消委會近年的產品測試受歡迎，諸如米線鈉含量的調查曾引起關注。再者，它不能只是「性價比調查機構」，而必須做得更多，包括督促商戶改善產品服務。就口罩缺貨而言，「01觀點」提議，消委會短期內應與口罩供應商合作打擊炒賣，處理投訴，亦要着手再測試口罩防菌能力，了解產品質素有否進步。

更根本而言，消委會要充分捍衞消費者權益，就必須充權。例如仿效內地、澳洲和美國等地，添上執法權和集體訴訟權。消委會若有執法權，便可集中處理涉及違法的消費案件，毋須政出多門，加強阻嚇力；擁有了集體訴訟權，消費者可以集結力量，透過消委會聯合興訟，訟費毋須是消費者討回公道的障礙。消委會轄下設立「集體訴訟初步研究工作小組」，亦是律政司轄下「集體訴訟工作小組」的成員，惟外界至今難以得知討論進展，給人拖字訣的觀感。政府和消委會必須適時交代，展示維護消費者權益的決心。

病症危機籠罩香港，除了醫療衞生部門是守護社會的前線，消委會的角色亦顯得無比重要，提醒了社會及政府，消委會除了負責為產品把關，監察物價，促進產品資訊流通，其實應該做得更多，增大權力，切實保障市民權益。