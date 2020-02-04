【武漢肺炎】防社區爆發　家居隔離之需與難

政府宣布，在14天內曾經到訪湖北省的香港居民，必須家居隔離，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環，否則可被罰款及監禁，預計首批有30個家庭使用。要防止新型肺炎在社區爆發，設檢疫中心無疑為較好的方法，而家居隔離作為次優選擇，不少執行細節須注意。尤其社會對追蹤手環有顧慮，認為自由和私隱受損。若處理不善，可能有市民卻步甚至隱瞞資料，構成風險。

追蹤系統原理是「地域圍欄」（geofencing），透過電子訊號替個人定位以及規限活動範圍。系統主要有三個部分，電子手環、智能手機、藍牙及近場無線訊號（NFC）。隔離者須配戴手環，手機則必須接駁插座。手環會發出藍牙信號，確定監察對象在指定範圍內，大約20至30米。手環的黑色帶是電線，當電線斷裂，或者當手機被帶離家居，衞生署及警方會得知，違例者經定罪後最高罰款5,000元及監禁6個月。

家居隔離始終要監測

一般而言，沒有人喜歡被限制自由，也不願被監測。但社會擔憂市民由內地回港有機會傳播武漢肺炎，對湖北省回港者尤甚。若要實施家居隔離，始終要有措施確保當時人在家，基本的監測也許無可避免。即使是派人巡查隔離者，其實也是一種監測。事實上，外地政府亦曾因應傳染病而監察家居隔離。例如沙士（SARS）期間，美國為控制疫情，要求部分曾接觸病者或與病者關係緊密人士者強制留家及穿戴足環。

家居隔離會限制行動自由，干擾監察者生活，他們亦負上相當心理壓力。為避免侵犯私隱，資科辦表示手環不會收集個人資料，亦無配置全球定位系統（GPS）。家居隔離者應該明白此等措施之作用，社會抗疫有賴所有人合作。

手環藏兩大弱環

按照資科辦的解說，只要手環繫緊手腕，家居隔離者擅自離家，政府部門定當知悉。但隔離者會否在不破壞部件下能除下手帶，把手帶放在手機旁然後離家？就此，資料辦要再三評估風險。

其次，萬一隔離者真的不顧後果外出，警察和衞生署也要及時找到當事人。由於手環不設定位功能，除了當事人和政府外，同住大廈住客和保安亦不會知道哪一單位住客被家居隔離，當局派員搜尋需時。萬一被隔離者已感染新型肺炎，他在這段空窗期間在社區活動，可能傳染他人。

政府公布預計有30個家庭接受家居隔離。若然家庭數目沒有顯着上升，政府可考慮附加條件，例如衞生署突擊派員上門造訪和電話聯絡家庭，減低離家風險。

關鍵在信任與防疫意識

防止社區爆發疫症，最為合適的是設檢疫中心，安排來自指定地區者及患者密切接觸者入住。但檢疫中心位置有限，而且政府尋覓處所時亦屢屢碰壁，當局不但不考慮檢疫中心以外的做法。家居隔離附以智能手環，作為一個折衷辦法，考驗的是官民信任及防疫意識。

一方面，曾到訪湖北的香港人會否如實申報，不是沒有憂慮。就此，政府一方面要讓市民感到可靠，願意接受入住檢疫中心或家居隔離等安排。另一方面，市民亦必須有防疫意識，明白新型肺炎非同小可，為己為人，必須如實申報，從速接受隔離。1月以來政府的防疫工作縱然做得慢、有不足，但社會亦不能忘記自身責任，共同避免疫症傳播。