為什麼澳門特首賀一誠贏得掌聲？

疫症是難料之事，非人能完全控制；但面對疫症的應變卻是政府之責任，有高下優劣之別。曾幾何時，香港以優秀之公務員隊伍、廉潔之政府、高效之管治團隊而聞名。但面對新型肺炎，澳門政府反成為強政勵治之楷模，相反香港政府卻表現遲鈍不濟，由口罩供應到入境管制都引發民怨，不少香港市民羨慕澳門政府雷厲風行之防疫措施。特首林鄭月娥實應自省。

澳門之快與香港之慢

武漢疫情自1月中大規模爆發，已令港澳兩地居民緊張。1月22日港澳分別確診首宗新型肺炎個案。澳門新任特首賀一誠於當日隨即宣布成立應變協調中心，並與國家衞生健康委員會高級專家組組長鍾南山會面，加強與廣東省協作嚴防超級傳播者，顯然準備充足。其時香港特首林鄭月娥仍身處於瑞士，出席達沃斯世界經濟論壇。雖謂外訪能跟政商巨賈建立關係，但達沃斯論壇向來以離地精英圍爐取暖見稱，而且特首提早回港能展示其對疫情之重視。林鄭至1月25日才抵港「主持大局」，已予人錯失時機、「慢半拍」之感。

面對疫症威脅，澳門政府於1月23日宣佈，當地居民以成本價澳幣八元購買口罩，每人每10天可到指定商店購買10個，購買時需要登記身份證，確保每名市民每天可以使用一個口罩。當時署理特首張建宗僅取消大型賀年活動，對於停課、邊境、口罩供應等問題完全不提。食物及衞生局局長陳肇始更於該周末巡視各區時，稱市面外科口罩供應正常、價格尚可，聲稱港府嚴陣以待，已做出最嚴謹和充足之準備，結果不及一周，全城出現口罩搶購潮，大批市民大排長龍皆無所得，當時港府才姍姍來遲，稱正與供應商聯絡確保口罩供應。林鄭月娥不但曾以不與市場競爭為由，拒絕向社會提供政府口罩，今周二（2月4日）更以政府採購口罩困難為由，勒令官員如非特殊情況不准戴口罩，更見政府當初之準備不足，後知後覺。

林鄭月娥1月31日出席記者會，期間有戴口罩。（盧翊銘攝）

靈活變通與官僚因循

兩個特區均與內地關係密切，人口往來頻繁，在邊境防疫上有一定困難。但澳門即使沒有「全面封關」，賀一誠仍懂得利用與內地政府之「內交」，宣佈已經與珠海市商討，將各自嚴防疫情在兩市之間傳播，授權邊檢人員拒絕發熱的旅客進出境，又派員到武漢抵達之航機內為乘客量體溫，要求所有入境人士填寫健康申報表，並暫停來往澳門和武漢的旅行團。

相反，港府初期推出的健康申報表措施，只要求乘坐飛機抵港之武漢乘客填寫而高鐵乘客則豁免。張建宗更辯稱不希望大批人聚集大堂填表，造成空氣不流通而增加感染風險。如此荒唐理由，只顯示其不知變通。至劣評如潮，張建宗方謂可於高鐵引入健康申報表，要求乘客預早填寫。甚至措施擴大至全部口岸，也要等到兩天後林鄭瑞士回港召開記者會時才公布。

在隔離和追蹤潛在個案方面，澳門政府在1月26日已下兩道防疫之猛劑，稱會追蹤在澳之有2,132名湖北居民以及其中之1,390名武漢人，強制無病徵但堅持留澳鄂人入住隔離營，或讓他們自行返回內地，而任何來自湖北或14天內曾到湖北的非澳門居民，要出示醫生證明確定其無感染新型冠狀病毒方可入境。香港政府邯鄲學步，於翌日禁止鄂人或過去14日到過湖北之人士入境，但卻未有追縱於1月27日前已來港之湖北人。當記者問及在港鄂人之數量時，政府竟然稱其不掌握具體數據，因此難以追縱已在港的武漢人，反映港府的防疫措施半桶水。直至1月29日一對武漢夫婦確診，才發現其於22日乘坐飛機到港後曾居住多間酒店，亦到過香港多處地區，已引起公眾憂慮。

澳門行政長官賀一誠宣布，澳門會關閉賭場半個月。（澳門新聞局）

權衡輕重與舉棋不定

隨着疫情向全國擴散，香港社會愈來愈多人要求「全面封關」，不許內地居民或曾到內地人士入境，醫護界甚至以罷工為施壓手段。「全面封關」固然流於口號，缺乏科學討論，醫護界罷工更是無益於事，但值得反問的是，為何澳門政府也沒有「全面封關」，仍獲得香港不少人的好評？

其一在於賀一誠政府懂得權衡輕重，包括於周二宣布暫停博彩業及相關娛樂事業半個月。須知賭場為澳門經濟命脈，但澳門深明防止疫症社區爆發更重要，因此承受代價也在所不惜。而統領17萬公務員的林鄭，雖然應以保障港人之生命及健康作為大前提，卻事事予人猶疑不決之感。其周一（2月3日）宣布關閉多個口岸，但保留機場、深圳灣和港珠澳大橋，而未有合理解釋為何只封某幾個口岸。港大醫學院院長梁卓偉亦指出，圍堵措施必須果斷，不應分階段進行。

其二在於賀一誠推出指施的手腕成熟，能向社會說明措施的目的及利弊。例如澳門縮減巴士及輕軌班次，賀一誠明言措施並非「便民」，而是要「麻煩」市民，目的在於減少市民外出。相反林鄭月娥屢次未能解釋其政策準則，對於禁止內地旅客入境，其形容為「歧視」；對於戴口罩防止病毒傳播，林鄭自周一起，出席記者會時再沒有戴上口罩，更命令公務員不准戴口罩，叫人不解。由健康申報表到戴口罩等措施，政府朝令夕改，特首解說不善，何以令社會安心，相信其有能力解決當下困境？

病毒無情，防疫棘手，但特區政府在其範圍之內可做的事絕不少，視乎其有否能力與魄力。香港曾獲喻為東方之珠，如今從檢疫到停課，從隔離到口罩，香港政府均給澳門比下去。面對社會不安，疫症爆發逼在眉睫，林鄭月娥及其管治團隊必須痛定思痛，做好前面的工作，讓社會上下能度過此次難關。