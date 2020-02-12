新州初選未戰先降　屈居第五拜登總統夢碎？

美國民主黨總統初選第二場，戰場由中西部之艾奧瓦州轉移到東岸小州新罕布什爾州。佛蒙特州聯邦參議員、左翼候選人桑德斯以近26%選票勝出此跟佛蒙特州毗鄰之新州，已是預料之內。至於本來為頂頭大熱之副總統拜登，在艾瓦奧州馬失前蹄屈居第四後，各地支持如骨牌般倒下，新州初選更進一步跌至第五，僅得8%。至於取而代之，爆冷勝出的前南灣市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）延續聲勢，急升至24%，緊隨領頭羊桑德斯之後。跟桑德斯同樣為鄰州聯邦參議員之沃倫表現未見起色，以不及10%排第四。而本初選最大驚喜為明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar），於上周五（7日）辯論後人氣急升，暫以近20%選票排第三，選票竟比沃倫或拜登多出一倍。

克羅布徹此次競選一直主打溫和務實路線，跟其他候選人主張猛烈及全盤改革截然不同。其又突顯自己礦工家庭之出身，深明低下階層之困境，又稱其代表紅州擔任參議員之履歷，證明其可贏取保守選民及跨黨派支持。事實上克羅布徹於辯論表現一向不俗，面對問題應對得宜又常常顯示其幽默一面，只不過因台上桑德斯、沃倫、拜登等群星閃耀，克羅布徹才給比下去。然而當艾奧瓦州選票開出，沃倫、拜登受挫，而兩人亦未有把握機會在周五辯論翻身，當刻焦點便落在發揮較佳之克羅布徹身上，令其人氣短時間內飆升。克羅布徹此初選吸走不少本為沃倫票倉之高學歷白人女性選票，力壓沃倫、拜登位列三甲。

至於沃倫情況相當糟糕，作為鄰州麻省之聯邦參議員，外界對沃倫此場初選表現期望甚高，但沃倫卻連雙位數得票率亦失諸交臂，令人意外。此前半年沃倫一直為跟桑德斯、拜登為領先之三頭馬車，更有一段時間因辯論台上表現出色而超越其餘兩人。然而及後沃倫於其全民醫保政綱上妥協，稱會保留私人醫保兩年方才決定會否落實全民醫保，令進步派支持者大失所望。當民望下挫時，沃倫開始打破跟桑德斯互不攻擊之不成文默契，放風指桑德斯曾對其說女人不可能當選總統，更令進步派強烈反彈，斥沃倫公然抹黑進步派盟友，自此沃倫民望一直往下走，氣勢亦開始減弱。沃倫雖然矢言不會棄選，但形勢明顯對其愈來愈不利。

沃倫雖然矢言不會棄選，但形勢明顯對其愈來愈不利。

拜登「危在旦夕」

形勢同樣不利者有拜登，在艾奧瓦州出閘脫腳後明顯失去戰意。其於周五辯論中更早已未戰先降，稱預計自己會受挫。新州初選未開票前，拜登亦已經棄甲曳兵，離開新州往第四場初選之所在地南卡羅萊納州而去。的確，於連續兩場敗仗後，拜登之最後翻身希望為黑人選民集中之南卡州。由於其曾擔任奧巴馬之副手，其在黑人社群一直有相當程度支持。不過在艾奧瓦州大熱倒灶後，其黑人核心支持亦開始出現流失迹象，情況令人堪憂。加上拜登競選經費面臨枯竭，若拜登不能拿下南卡州，幾乎肯定其只剩下棄選此一選項。但即便勝出南卡州，要扭轉乾坤取得黨內最終提名，對於拜登來說亦是舉步維艱。新州一仗後有評論形容拜登危在旦夕，實為中肯。

沃倫、拜登由選前大熱到初選兩仗表現不似預期，既令整場初選之走勢更為變幻莫測，也反映出民主黨選民求變心切。拜登就像上屆的希拉里推銷自己的政績豐富而亮麗，但今屆選民卻向此等民主黨建制說不，政治光譜上較為貼近拜登的寧選小市長布蒂吉格，說明民主黨內不論是左翼或中間偏左，也對建制極不信任。克羅布徹雖然於首兩仗成績令人眼前一亮，但艾新兩州皆是白人人口佔九成之州份，難以代表全國之人口分佈，亦反映不了民主黨極為依賴少數族裔支持之選民基礎。一項民調顯示，兩人於少數族裔社群支持度極低，克羅布徹在黑人社群中支持度更為0%，在首兩場初選後移師到拉丁裔人口眾多之內華達州以及黑人人口集中之南卡州，布蒂吉格、克羅布徹此刻氣勢能否延續必成疑問。加上前紐約市長、億萬富豪彭博來勢洶洶，大灑公錢專攻「超級星期二」之15個州份和地區，似乎胸有成竹。在人人奮勇，個個爭先之情況下，此場初選馬拉松才剛剛熱鬧起來。誰能最終取得大選入場劵，一切仍言之過早。