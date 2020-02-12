桑德斯初選取新州　重演特朗普2016年勝利劇本？

美國民主黨初選第二場之新罕布什爾州結果塵埃落定，佛蒙特州左翼聯邦參議員桑德斯一如所料，以26%選票勝出此鄰州之初選，成為今年11月代表民主黨領軍撼現任總統特朗普之頂頭大熱。對此民主黨建制及主流媒體等精英階層皆恐懼不已，對其攻擊更蜂湧而來。然而當民主黨建制及主流媒體對愈加攻擊，桑德斯民調升幅便更為顯著，情況竟有點像2016年特朗普勝出共和黨初選之劇本。此亦證明，今天美國社會之反建制民粹主義情緒，而非主流媒體及建制精英能夠力挽狂瀾。

民主黨建制跟桑德斯之恩恩怨怨，早於2016年民主黨初選種下。當時奧巴馬卸任在即，民主黨幾乎以欽點形式力捧前國務卿希拉里出選，令黨內進步派不滿。希拉里一直為黨內極為爭議之人物，其跟華爾街精英過從甚密，收取高盛巨額捐款，更出任以剝削勞工以惡名昭著之大型連鎖超市沃爾馬董事。希拉里在政治立場上反覆無常，因而予人有典型之虛偽政客印象，外交立場上作風鷹派，支持出兵伊拉克等，皆令其受進步派所惡。桑德斯最終代表進步派挑戰希拉里，初選期間民主黨卻接連爆出醜聞，例如減少辯論場數、洩露辯論問題予希拉里陣營、計算超級黨代表票數以製造希拉里遙遙領先桑德斯之錯覺等，有偏幫希拉里之嫌。希拉里大選敗予特朗普後，更將敗選責任歸咎桑德斯沒幫到忙，並指控不少其歧視女性支持者轉投小黨而令其落敗。

四年過後，希拉里似乎仍不肯罷休。在艾奧瓦州初選前夕，桑德斯人氣節節上升之時，希拉里頻頻接受訪問，嘲笑華盛頓中桑德斯沒有朋友，沒有人喜歡桑德斯，又稱桑德斯胡說八道，但仍有人相信他而感傷心，更不肯承諾若桑德斯勝出初選會否支持他。民調顯示桑德斯為全國最受歡迎之政治人物，並在全國初選民調中領先，希拉里卻稱其不得人心，恰好反映希拉里身處華盛頓建制核心之回音壁，跟美國普羅大眾完全脫節，毋怪被喻為史上最建制之一的政客希拉里，在民粹主義風潮下遭特朗普擊敗。而希拉里怨婦式的對桑德斯窮追猛打，除了個人恩怨外，亦因桑德斯之針對華爾街及財閥壟斷等主張，直接威脅民主黨長年金主與侍從之金權政治結構。就連奧巴馬亦有傳對桑德斯當選感憂慮，更打算出手干預。

希拉里大選敗予特朗普後，更將敗選責任歸咎桑德斯沒幫到忙，並指控不少其歧視女性支持者轉投小黨而令其落敗。

桑德斯愈戰愈強

對桑德斯深感恐懼者不止於希拉里、奧巴馬等民主黨大佬，全國最大主流自由派媒體之一MSNBC之對桑德斯之攻擊亦不遺餘力。近日時評節目主持人馬菲斯（Chris Matthews）更稱一旦桑德斯當選，便有如共產主義者勝出冷戰，他將會在紐約中央公園被槍決，令人啼笑皆非。CNN主持人堤柏（Jake Tapper）亦質問桑德斯一篇1974年主張收入上限之文章，反遭桑德斯反唇相譏，指其質問45年前的一篇文章，為何不順道問一下其中三時候的作文？此種種主流媒體之問題，都是以抹紅桑德斯為目的，不少更採用特朗普及共和黨人之論述，以蘇聯、勞改營、卡斯特羅、委內瑞拉等扣桑德斯帽子，旨在散播恐共情緒。

不過主流媒體之排擠及邊緣化，對桑德斯陣營卻是塞翁失馬。由於失去主流媒體支持，桑德斯陣營早便花上極大心力於社交網絡上，令其網絡人氣遠超於其他任何候選人，其中以年輕人支持度更為顯著。30年歲以下之年輕選民中，有四成人視桑德斯為首選。而民主建制及主流媒體之攻擊，反而令桑德斯支持拾級而上，情況有如特朗普2016年參加共和黨初選初期，主流媒體及共和黨建制對之猛烈攻擊，車輪式報道其涉及種族主義、歧視移民、貶低女性之言論及新聞，2012年共和黨總統候選人羅姆尼稱其為「騙子」，不少共和黨人與之劃清界線，卻無阻特朗普於初選中擊潰眾多建制候選人，取得共和黨總統提名權。

主流媒體及政敵對特朗普及其支持者之污名化，如希拉里稱特朗普支持者為「一籮筐人渣」（basket of deplorables）及桑德斯支持者為男權主義之「Bernie bros」一樣，將之以種族主義或男權主義一筆概括，無視其背後所代表之民憤，錯摸美國普羅大眾之民情，反而用倨傲之精英心態對其進行道德批判，結果反遭民粹浪潮吞噬，豈是偶然。而民主黨建制及主流媒體先以無視，再以抹黑之手段攻擊桑德斯，正重覆2016年之錯誤。若然跟2016年特朗普於共和黨初選一樣，桑德斯最終贏取最多州代表票，卻未能達到1,990票過半門檻而取得民主黨提名權時，由民主黨建制中人組成之超級黨代表票屆時便會發揮關鍵作用，投票決定黨內最終總統人選。當年特朗普早明言若取不到黨內提名將以獨立身份出選，雖然桑德斯早聲言無論民主黨最終總統人選屬誰，都會全力支持該人，但若桑德斯取得最多代表票卻不能取得提名，勢必黨內整個進步一翼大為反彈，分裂幾乎無可避免。

彭博於短短兩個月，已投放近四億美元於競選廣告，更在各大陣營內挖角，以重金禮聘競選專家及員工。

左右大戰蓄勢待發

2016年特朗普面對德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）、俄亥俄州州長卡西奇（John Kasich）等多名共和黨建制人物混戰而得益，最終以未過半數代表票姿態當選，跟桑德斯現況有相似之處。拜登一如當年之傑布布殊（Jeb Bush）本獲看好，卻在初選早期經已脫腳而黯然離場。布蒂吉格有如魯比奧一樣以年輕作招徠卻無甚個人風格，受華爾街所豢養並在早段脫穎而出，但在中段已後勁不繼而被迫棄選。不過今次民主黨初選多了一個2016年共和黨初選缺少之因素，便是全美第八首富之前紐約市長彭博以源源不絕之財力，改寫此場選舉之格局。彭博於短短兩個月，已投放近四億美元於競選廣告，更在各大陣營內挖角，以重金禮聘競選專家及員工以本傷人，雖然從未亮相任何選舉辯論，但在民調中已急升至第三位，力壓沃倫及布蒂吉格。

隨拜登、沃倫在新州初選表現不濟，翻身機會漸漸渺芒，此次初選中表現遠勝預期之布蒂吉格、克羅布徹支持局限於白人州份，現時最有能力走到最後者僅餘桑德斯、彭博兩人。而兩人剛巧代表着完全相反之政治光譜——桑德斯反對財閥壟斷、以無窮財力影響選舉、避稅逃稅瞞稅之左翼反建制一翼，以及彭博以數以億計金錢大玩選舉遊戲、坐擁彭博社之媒體帝國、為華爾街之化身之建制一翼——一場左右大戰蓄勢待發。