【武漢肺炎】區議員硬闖醫院是背道而馳

周一（10日），五名大埔區議員到大埔那打素醫院門診了解醫院前線員工有否足夠醫療裝備，但事前未有獲得同意，疑因硬闖而與院內護士發生口角，雙方不歡而散。區議員即使關心醫院前線員工的裝備，但其方法必須恰當。事實證明硬闖之舉徒增醫院麻煩。院方得額外抽調人手應付，本應是議員關心對象的護士反而感到困擾，更有傳當眾落淚。

大埔那打素醫院發言人指，周一有數名大埔區議員擅自闖入院內不同部門，影響服務運作，並已報警處理。涉事的區議員指他們只欲了解醫院前線員工是否足夠。雖然區議員關心醫院前線員工是合理，但擅自闖入醫院四處查問的行為在此情況下顯然並不合適。

涉事的其中一名區議員新民主同盟周炫瑋解釋，醫院診所大堂「一向」對公眾開放。然而他們不可能不知道，醫管局為了應對疫情自上月26日起已進入緊急狀態，所有公院除了特別恩恤人士外皆謝絕探訪。既然是特別時候，現在提出「一向容許」根本於理不通。而且，就算當他們果真不清楚大堂不能進入，他們應當在院方相勸後馬上離開，根本不應在醫院擾攘半小時，甚至與護士口角。

周炫瑋強調，眼科診所大堂一向容許公眾進入，五人亦沒有擅闖病房範圍。（資料圖片／廖俊升攝）

周炫瑋又解釋，他們此決定是因為醫管局與區議員雖設有通訊群組，但醫管局的回應過於官腔，致使溝通單向，認為無法表達民意。即便如此，硬闖也不是解決問題的方法。上周醫護罷工時就有罷工醫護為了與高層對話，硬闖醫管局辦公室外，同樣也是無功而還。這些例子即便情有可願，但不代表激進手法可取，更不應放棄正常溝通的方式。

而且，按周炫瑋所述，大埔區議會周一早上原定與醫管局代表開會，但因疫情而未能成會，數名區議員開會後決定出發到那打素醫院門診了解醫院前線員工是否有足夠裝備。從其描述可見整個行動只倉卒定於一個上午，也不禁令人懷疑到底區議員事先是否有嘗試先做溝通，還是抱着「做咗先算」的心態。區議員作為市民代表，應以理性表達關心，而非以激進方法表達意見。硬闖醫院未知是否有法律後果，但假若這是「知法犯法」，那可能變相鼓勵他人「有樣學樣」，成壞榜樣。