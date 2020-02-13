【武漢肺炎】區議會要克服「鄰避心理」

新型肺炎最近的本地案例急增，恐有社區爆發之危機。為了隔絕病毒，政府正急忙四處尋覓隔離營。一直有聲音建議政府徵用偏遠施設作隔離營，周二（11日）西貢區議會便通過決定促請政府使用石崗軍營、迪士尼酒店、海洋公園酒店和海上郵輪作隔離設施，但卻隨即遭南區區議會抗議說「己所不欲，勿施於人」。各區區議會在隔離檢疫中心的問題上，不單未有體現互助精神，更將問題互相推搪，充份體現了「各家自掃門前雪，哪管他人雪上霜」的狹隘心理。防疫正在嚴峻之時，香港人應發揮同舟共濟的精神，守望相助同渡難關。區議員作為民選代議士，應該把握好分寸，不能在這些重大問題上因鄰避思維而因小失大。

周二港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇在記者會上呼籲市民應以樂觀心態應對，鼓勵港人「有排都未要認輸啦。」然而袁國勇等有擔當的學者在一邊鼓勵港人要齊心共抗疫情的時候，另一邊區議會卻頻頻出現疫情未失控卻先自亂陣腳的情況。政府固然曾在未有預先安排足夠的檢疫中心，致使當下手忙腳亂，但隔離營是控制疫情的關鍵設施，當下亦必須快速而合理尋覓得合適的場所作隔離。

有西貢居民憂慮社區大爆發，今發起西貢遊行抗議把隔離營設於民居附近。（李穎霖攝）

當政府徵用一些地區設施，總遭到區議會的反對。當中部份反對有一定道理，例如粉嶺未入伙公屋暉明邨過於接近民居，有些選址卻是合理地，但每每遭區議會反對。例如美孚翠雅山房，即使袁國勇這般的專家多番保證從科學上對附近居民將不構成威脅，深水埗區議會仍然一意孤行地決定反對政府徵用。再加上周二西貢與南區兩區區議會隔空互相推搪的鬧劇，「鄰避效應」的心理可謂展露無遺。

面對恐慌，各人自求多福是人之常情。正如元朗區因未出現確診或懷疑個案，有居民竟戲言要將元朗「封關」。不過，香港的疫情對所有居民都有影響，而自求多福只是駝鳥心理，亦無助於盡快撲滅疫情。區議會是民選的代議士，理應發揮理性力量，權衡社會利益之輕重，發揮同舟共濟的精神，而非弄出當下之醜態。今屆區議會不少都是借去年反修例運動之勢而當選，當時喊得令人動容的「齊上齊落」口號，不應該因為一個新型肺炎便被擊敗。