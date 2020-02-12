【武漢肺炎】政府須確保醫護人員的防護裝備充足

青衣長康邨康美樓低層及中層07單位先後有住戶確診新型肺炎，政府周二（11日）凌晨緊急疏散同座07單位的百多名居民，而同場出現的另一畫面也引來社會注視。當晚十多名警員身穿全套PPE防護裝備在旁候命，保護等級比同行醫護，甚至日常負責運送懷疑或確診個案的規格更高，令部份市民不解。

長康邨康美樓，政府安排康美樓07室住戶撤離。（曾梓洋攝）

隨疫情爆發，港府採購防疫物資「不太成功」，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，醫管局存貨尚有1600萬個外科口罩及外220萬套保護衣物，依最近一周用量計算僅能維持一個月。就此醫管局早前已限制員工物資用量，有醫院護士表示，部分前線醫護開始自行購買裝備，防備可能在病房出現的隱形病人，而病房的最新指示中一些高風險程序亦無保護衣提供。

醫護人員是社會的寶貴資源，培訓醫護人員的日子以年計算，醫護工作更無法隨便找人替代。疫症當前，政府首要是確保醫護人員安全，才能拯救更多患者。縱然「南丁格爾精神」常為人所道，但總不能要求醫護在毫無防護之下工作。除了內地的王廣發、李文亮等醫護感染例子，日本一名檢疫人員在郵輪鑽石公主號工作後亦確診新型肺炎，足見醫護人員受感染的風險不低，政府必須盡力保護他們。早前醫護罷工縱為不應該，但其中一個訴求為確保防疫裝備充足，當局實應正視。

在政府掌握各部門的物資詳情，讓各部門了解現況後，可在部門同意後將物資轉讓給醫管局等抗疫前線機構。（資料圖片／陳永武攝）

政府應清楚各部門物資儲備

拿其他部門的人員裝備與醫護對比，誠然不盡合理，因為各部門財政管理狀況各有不同，物資皆利用各部門之前預算購買，且有合理需要。但目前乃非常時期，政府既採購不力，便應珍惜資源，協調僅存物資。首先，政府應釐清各部門的裝備存量，例如醫管局以外，警務處等部門內共有多少口罩、多少保護衣，政府至少應有詳細統計。若然個別部門物資嚴重缺乏，個別部門卻仍然充足，政府可更進一步，讓他們探討協調物資分配的可行性。政府更可指示創科局在收集資料後建立數據庫集中處理，以供政府各部門在了解物資現況時一目了然。

因應疫情香港政府早前已啟動應急機制，由特首林鄭月娥帶領「抗疫督導委員會」，在物資不足的艱難時間理應發揮角色，協調部門之間的物資互助。在政府掌握各部門的物資詳情，讓各部門了解現況後，可在部門同意後將物資轉讓給醫管局等抗疫前線機構。「同心抗疫」不能空口講白話，個別部門經統計後如有抗疫物資多出，可以積極轉讓物資，勿忘「同心抗疫」的初心。