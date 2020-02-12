【武漢肺炎】增建傳染病大樓有助防疫

沙士一役，暴露香港政府對傳染病疏於防範，還牽起政治風波，主事醫療官員相繼辭職。事後政府推動不少改革，例如成立衞生防護中心及制訂應變機制，但新型肺炎一到，政府的應對措施仍然雜亂無章。例子之一，是傳染病大樓不足，病人只能入住普通醫院的隔離病床。

隔離病床或不足1,400張

為接收確診或懷疑新型肺炎患者，醫管局在1月初稱可以設立1,400張隔離病床，包括位於負壓隔離病房及非負壓隔離病房的床位，亦分布不同醫院，並可於72小時內調配。截至8日，隔離病床使用率為37%，負壓病房使用率為55%。雖然目前床位足夠，但疫情未有緩和之勢，難保社區爆發後不敷使用。

再者，醫護界也質疑病床數目是否充足。《香港01》在8日報道，瑪麗醫院分擔當中90張隔離床，但不少隔離病房設施未準備好，部分要本月底才完成裝修，並非聲稱的72小時。另有隔離病床本屬深切治療床位，換言之，病床是「塘水滾塘魚」，萬一被徵用接收肺炎個案，就少一張深切治療床位。公立醫院向來負荷過大，床位使用經常超過百分百，若然疫症規模更大，有需要的病人可能一位難求。

瑪麗醫院是港島西聯網的大型地區性急症醫院，90張隔離床位卻也不乏「水份」，其他地區醫院會否更難騰出隔離床位？再者，醫學界認定新型肺炎的傳播能力較沙士更強，勉強要普通床位「變身」也未必適合？雖然負壓病房能減少傳染機會，但若能另設傳染病大樓，通風系統、空氣過濾設備及保護物資更完善，能更減少交叉感染機會，醫護員工工作亦較安心。

互相推卸 三間傳染病大樓只建一間

目前香港唯一一間傳染病大樓附設於瑪嘉烈醫院。沙士過後，政府檢討報告提出，應否在每個聯網指定一家急症醫院接收傳染病患者，後來醫管局提議興建傳染病專科醫療中心。瑪嘉烈醫院的傳染病大樓在2004年獲立法會財委會撥款，2007年啟用，提供108張隔離病床。另外，14間醫院亦加設共1,400張同類病床。

近日傳媒回顧興建歷史，醫管局曾經建議一共興建三間傳染病大樓，另外兩間位於屯門醫院和大埔那打素醫院，並首於2003年6月於立法會小組委員會討論。然而，因為當時有立法會議員反對選址離民居太近，加上政府指出資源有限，以致2004年只有瑪嘉烈醫院方案過關。當年負責設施管理的醫管局高層在接受訪問時表示，只落實一間大樓，是政府決策當局決定。

防患未然 說到要做到

傳染病大樓一棟耗費逾五億，固然價值不菲，但大樓平時亦可作其他醫療用途之用，並不會浪費。相反，香港公營醫療體系長期超負荷，增加承載能力恰恰是正確方向。

政府在沙士後發表的報告，題為《汲取經驗，防患未然》。現在看來，防疫抗疫依然措施缺口處處。不少人重提沙士期間全民同心打仗，慨嘆今天各方互相攻擊和埋怨。疫情過後，各方必須平心靜氣，訂定方略，增加醫療設施，以應付未來更多、更複雜的傳染病。