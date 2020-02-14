【武漢肺炎】賀一誠派糖出五招　香港紓困不能怠慢

新型肺炎打擊經濟，澳門特區政府周四（13日）公布多項臨時性經濟援助措施，包括減免稅務、派發消費券、「加碼」發放醫療券、中小企援助計劃、現金分享等，預算總共涉及約270億元，冀為澳門「穩經濟，保就業」。澳門果斷、迅速回應疫情的態度教人欣賞，這種「澳門速度」也有如給港府上了一課。

澳門政府自上月尾已採取經濟措施回應疫情，如包括將原定今年7月至9月發放的「現金分享計劃」，提前於4月至6月發放，與及從2月起向政府出租的物業如購物中心、服務亭、餐廳免租3個月。而隨疫情愈見嚴峻，澳門政府最近再次加碼，一口氣拋出五大方向的經濟應變及舒緩措施 ，包括減免稅務及規費、推行中小微企援助及利息補貼、加強民生措施，支援弱勢家勢、提升技能培訓、實施以工代賑、及推出電子消費劵，加快民生經濟復甦。

「派糖」不無邏輯可言

派錢聞名的澳門政府，經濟措施以「派糖」為主，外界對此司空見慣，惟這卻不代意味澳門政府盡是藥石亂投。諸如在援助大受影響的中小企上，澳門政府推出兩項貸款及援助計劃，分別為受疫情影響而造成資金短缺的中小企提供高達200萬的貸款，與及提供上限60萬澳門元的免息援助貸款，並設最長還款期8年，如此「重藥」相信可有效舒緩中小企與及僱員的壓力。至於民生方面，澳門政府除向澳門居民多發一次價值600澳門元的醫療劵作防疫之用，並補貼居民住宅3個月電費，及對獲社工局經濟援助的弱勢家庭多發兩個月的援助金，可見政府除了慷慨補助市民需要，亦不忘針對更具需要的社群作出對策。

論及澳門政府的經濟援助，當然少不了「全民派錢」。澳門政府除了提早派錢之外，更推出「電子消費劵」，政府會待疫情緩和後，向澳門居民每人發放面值3,000元的電子消費券。此消費券將以特製券卡形式發放，而市民每人每日消費上限為300元，並可在餐飲、零售、生活百貨等行業消費扣帳。澳門政府希望藉此刺激內需，以增加消費來穩定市道。

政府以派錢、限時消費劵等手段提升內需，效果始終成疑。畢竟市民消費意欲不僅受可支配收入多寡影響，社會氣氛仍相當重要。政府在疫情緩和後才派發消費劵，但不少市民的家庭經濟早在疫情持續時受到影響，市民或會在將來以消費劵應付日常必要開支，以省下更多的可支配收入以應不時之需，故實際上未必會大增額外的消費需求。

但換個角度來看，政府「派錢」即使未能有效刺激內需，派錢作為生活津貼以舒緩市民起居開支的壓力，無疑仍有相當重要的作用。以博彩業為例，澳門於上周三（5日）宣布因疫情暫停所有賭場及娛樂場所運作15日，考慮到博彩業為澳門的經濟命脈，僱用人數接近8.6萬，而整體文娛博彩及其他服務業更佔總就業人口24.9%，可見影響深遠。澳門政府在應對上並無怠慢，迅速提出支援措施，即使政策未盡完美，但政府始終就疫情變化果斷及迅速作出判斷、回應，有助穩住社會對經濟前景的信心，做法值得肯定。

澳門行政長官賀一誠宣布，澳門會關閉賭場半個月。（澳門新聞局）

港府再不能嘆慢板

府工作一直被外界與澳門政府比較，前者每每顯得猶豫不決、舉棋不定。至今港府並無就針對疫情宣布任何援助措施，再一次落後於「澳門速度」。誠然，港府有責任謹慎使用公帑，避免藥石亂投、讓公帑用得其所自然無錯，但觀乎去年反修例風波至今，政府所曾推出的民生紓困措施不但屢次落後於社會情勢、需要，更重要是其措施欠缺質量，未能真正急市民所急，實在難言共渡時艱。

更甚者，過去半年本地社經飽受重創，瑞銀上周發布報告預計本年度本地經濟增長將由收縮0.5%進一步下調至1.8%，政府須採取更積極的經濟、民生措施已經是責無旁貸。政府固然無須仿效澳門全民派錢，更無必要以此作政治工具取悅市民。但相對之下，港府卻須拿出更具說服力的部署舒緩市民壓力，向市民展示政府與民同行的決心，斷不能再以小修小補式的恩惠敷衍公眾。