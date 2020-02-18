回歸塵土　「遺體堆肥」或成綠色殯葬新方法

美國華盛頓州去年通過「遺體堆肥」（human composting）後，英國近日亦有報導稱，當地支持遺體堆肥作為替代火葬的需求有增無減。反觀本港在推廣綠色殯葬時，則主要集中於處理骨灰的方法。隨着的科技日漸成熟，本港又有否空間引進遺體堆肥，讓先人回歸自然？

食環署的資料顯示，2017年處理的綠色殯葬宗數佔全港死亡總人數約12.9%。（資料圖片）

華盛頓州去年5月通過法案，成為繼瑞典後又一將遺體堆肥合法化的地區，並預料新型綠色殯葬將於明年投入服務。遺體堆肥本為生物分解概念，是將遺體放入載有苜蓿、木屑和稻草的密閉容器，讓微生物和細菌在特定的濕度和溫度下發揮作用，將遺體分解成有機的「混合肥料」。遺體堆肥公司會待約一個月後，將肥料交給逝者家人作種植用途。

並非所有人都適用堆肥？

遺體堆肥的支持者認為，新技術不但能回報大自然的養育之恩，對環境的破壞性亦比火化或傳統土葬為少。據華盛頓州立大學Lynne Carpenter-Boggs教授的研究指出，六個自願參與遺體堆肥的實驗結果顯示，相較傳統的安葬方式，每個參與有機堆肥的遺體，其能源使用不但只有火化八分之一，同時亦可減省一公噸的二氧化碳排放。

然而這種看似大有可為的技術，仍有不少讓人卻步之處。首先在費用方面，遺體堆肥所花的費用（約5,500美元）雖較傳統土葬（約7,000美元）為少，但卻遠較火葬所須的1,000美金為高；其次，儘管公司和研究人員強調遺體分解後不會產生任何異味，且能達到病菌和金屬的安全標準，惟好些病原體，如炭疽菌，卻能在存活在泥土中，故並非任何遺體都適用於堆肥。

香港綠色殯葬的局限

反觀港府推廣綠色殯葬的方法主要有二，一是在食環署公營骨灰安置所內設置紀念花園，供孝子賢孫撒放先人骨灰；另一則是使用食環署提供的免費渡輪服務，到塔門以東、東龍洲以東及西博寮海峽以南三個指定海域撒放骨灰。雖說本港屬華人文化圈，傳統認為身體髮膚受之父母，故以土葬方式處理遺體才能「入土為安」，但由於本港骨灰龕位和墓地長年供不應求，近年選用綠色殯葬的數字亦有上升的趨勢。

據食環署資料，當局在2017年處理的綠色殯葬宗數，佔全港死亡總人數約12.9%，雖然不算是主流形式，但相較2010年的4.6%亦有顯着增幅，故遺體堆肥未必難以移植至本港。殯葬乃社會禮俗，即便本港面對嚴重的土地短缺，短期內恐也難以改變民眾觀念和宗教習俗。話雖如此，既然港府有意將綠色殯葬推而廣之，現階段就遺體堆肥加強與社會各界的聯繫和討論，亦不失為是給予民眾多一個選擇的前沿準備。