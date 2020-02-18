【武漢肺炎】突如期來的行山旺季　避疫會否弄巧成拙？

新型肺炎弄得社會人心惶惶，市民既想強身健體，也想呼吸郊外新鮮空氣，不同行山的路線因此大受歡迎。郊野本應是朋友相見的適合地方，無奈行山人數急升，也換來環境破壞。部分行山人士快樂過後處處留痕，在山上遺留大量垃圾，優美的山野景色頓時多了不少膠樽、鋁罐，甚至連口罩亦在不同山徑隨處可見。

行山徑難以執法，政府亦難以在本港各大山徑派員監察市民，故此優美的山野環境能否保持，決定權始終掌握在市民手上。香港山野大家有份，每位市民皆有責任保持山野清潔。而根據衛生防護中心資料，市民卸除口罩時，除了應避免接觸口罩向外部分，更應將口罩棄於有蓋垃圾桶內，將口罩隨意棄置山間不僅破壞環境，病毒也可能透過口罩傳染。

將口罩隨意棄置山間不僅破壞環境，病毒也可能透過口罩傳染。（資料圖片／顏銘輝攝）

口罩遍布山野 社會共同承擔

本港突如奇來的行山熱潮，可謂是疫症驅使，部分市民之前從未行山，或會因此造成疏忽。康文署、漁護署可考慮合作宣傳「山野無痕」訊息，在這行山熱潮中首先教導市民正確行山態度，例如帶走個人垃圾、尊重野生動植物、避免使用即棄用品等。漁護署也可於其官方行山App「郊野樂行」中加入山徑附近垃圾桶位置，指示用家找到垃圾桶丟棄垃圾。



目前市民對人多的街道避之則吉，反而紛紛走上各大行山徑，以致行山人流好比行街。所以署方在宣傳行山環保訊息同時，亦應加入一定比例的抗疫訊息，例如正確的口罩棄置方法、行山期間的防疫注意事項等，以免市民行山避疫時誤中疫症陷阱。

因應不少市民在疫症期間行山，漁護署可以聯同衛生署檢視各熱門山徑的防疫情況，例如沿路衛生狀況是否理想，垃圾處置安排是否得當等。目前既為突如期來的行山「旺季」，當局特事特辦，短暫加派人手巡查也無不可。當然，漁護署亦須應確保負責處理山野垃圾的清潔工有足夠防疫裝備，避免清潔工處理口罩等棄置物時意外遭到感染。而鑑於部分市民未必知道自2017年推展「自己垃圾自己帶走」計劃後，部分山徑垃圾桶已被移走，所以署方亦可考慮在山徑起點前以自助形式提供紙袋，提醒遊人要自行帶走垃圾。

保護香港山野人人有責，除了各政府部分應盡全力保護，行山人士也不應貪一時之快而隨處棄置垃圾。口罩是危險的病毒傳播媒介，引起今次疫情的新型冠狀病毒潛伏期長，傳播力強，患病者隨時在不自覺患病時傳染他人。為人為己，口罩更應小心處理。