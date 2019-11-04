秋天行山要環保　「山野無痕」無人知？

近日天氣轉涼，秋高氣爽，相信不少市民早已選定路線計劃行山。不過欣賞美麗風景同時，也要注意保護郊野。環保團體「綠色力量」周日（3日）公布調查結果，發現7成受訪者曾在郊遊時製造垃圾。政府應從更多方面減少旅客對山徑的負擔，令外地旅客和本地市民均習慣將垃圾帶走，減少製造垃圾。

環保行山行多一步

環境局近年提倡「山野無痕」，但大部分市民其實未曾聽聞。今年10月，綠色力量針對過去1年內曾郊遊的16歲以上人士調查，在網上收集到377份有關香港郊野垃圾的問卷。受訪者中僅37%表示了解「山野無痕」意思，普遍受訪者表示不了解，40%表示未曾聽聞。

「山野無痕」意思不只希望行山市民妥善處理垃圾，其實還包括自備水樽、減少製造垃圾、尊重野生動物等。但調查發現7成受訪者參與行山活動時，每次均製造1至2件垃圾，其中紙巾、食物包裝、膠袋更是重災地區，分別68%、65%、47%受訪者幾乎逢行必棄。雖然垃圾不致流落山區，但始終難逃堆填命運。

市民對「山野無痕」普遍不認識，一方面可見愛護環境也是每位市民責任。另一方面也反映環境局宣傳不足，當局應聯同不同環保團體、行山團體合作，以活動形式，針對行山人士宣揚「山野無痕」概念，鼓勵市民除了自行帶走垃圾之外，還可以多走幾步，自行帶備可循環再用的毛巾、水樽，並以食物盒盛載食物，避免使用即棄物品，減少浪費。

獅子山是不少市民皆愛郊遊之地方。（資料圖片／黃永俊攝）

「山野無痕」本地限定？

為鼓勵市民「自己垃圾自己帶走」，自2017年12月15日起，漁護署移除郊野公園行山徑的垃圾桶，只保留露營地點、燒烤場，及郊野公園內鄰近村落的垃圾桶。而據綠色力量最新的調查顯示，會帶走紙巾、食物包裝及膠袋的受訪者佔整體4至6成，較2016年調查上升約1成，宣傳教育似乎初見成效。

不過，本地的宣傳教育對外地旅客難起作用。垃圾桶全部搬走後，有部分旅客不但沒帶走垃圾，反而將垃圾亂拋。今年3月至4月期間另一環保團體「綠惜地球」曾實地調查山徑，沿途拾獲超過4000件垃圾，其中2成膠樽是簡體字包裝，更有遊人故意將垃圾塞入樹隙。塑膠不能降解，垃圾影響樹木生長，對山野的傷害難以復原。

在推廣本港行山徑同時，當局應注意旅客增加對環境做成的負擔。目前「自己垃圾自己帶走」的宣傳只針對本地市民，難以改變旅客行為。旅發局回應「綠惜地球」時，僅表示推廣綠色旅遊只以國際市場旅客為目標，並沒有特意在內地市場宣傳。愛護地球無分國界，旅發局應一視同仁，加強向內地旅客宣傳環保意識，例如在山徑豎立不同語言、字體的告示提醒旅客將垃圾帶走。

從根本而言，當局可考慮「垃圾桶」與「環保」雙管齊下。雖然目前有65%受訪者支持在郊遊地點移除垃圾桶，鼓勵源頭減廢的確可取，但針對外地旅客的宣傳難以一蹴而就。作為短期措施，漁護署仍可重新檢視在熱門山徑放置垃圾桶的可能，方便集中旅客垃圾。漁護署亦應考慮與食環署合作，針對亂拋垃圾加緊執法。

香港不少行山好去處，不只市民喜歡，也吸引外地人。（顏銘輝攝／資料圖片）

山徑難持續執法

在執法方面，香港亂拋垃圾罰款$1,500，較各國刑罰為輕。例如日本隨地吐痰、亂拋垃圾者因應案情須罰款1,000至10,000日元（約港幣$280至$2,800不等），罰款額與香港相近，但涉事者卻有機會留有案底。在新加坡，亂拋垃圾初犯可判罰款300新加坡幣（約1,700港元），重犯者須掃街3至12小時。

法例從嚴雖能起阻嚇作用，但山徑漫長難以長期派員駐守巡邏，也難以「無死角」監控每位山徑使用者。當局最多只能以突擊巡邏形式執法，抽查行為不檢的山徑使用者。要從根本解決問題，始終要做好教育，讓山徑使用者擁有愛護環境的自覺。

旅遊發展不應危害山林，一時方便不能成為破壞環境的通行證。本地市民、外地旅客、香港政府都有責任愛護山林，帶走垃圾，停止浪費，將珍貴的山林美景留給後代。