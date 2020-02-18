約翰遜欲整頓BBC　公共廣播勢成歷史？

據英媒《星期日泰士晤報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）正計劃整頓英國廣播公司（BBC）的營運模式，不僅有意將現時以國民繳納「牌照費」資助BBC的形式，轉為付費訂閱制，且更削減頻道的數量。外界普遍推測，唐寧街10號是要報復BBC在去年大選中對約翰遜及保守黨的負面報道。但整頓不但會將BBC推向商業化，有違公共服務廣播的原則，同時亦忽視機構的軟實力和歷史成就。

據報約翰遜（Boris Johnson）正計劃整頓英國廣播公司（BBC）的營運模式，將現時以國民繳納「牌照費」資助BBC的形式，轉為付費訂閱制。（Reuters）

目前英國國民即使沒有觀看BBC的節目，亦須強制繳付每年154.50英鎊的電視牌照費，違者或須面臨罰款甚至入獄。而牌照費收入在去年便支撐起BBC營運資金近四分三。據報道指出，約翰遜已委任新任數碼、文化、媒體及體育國務大臣韋廷毅（John Whittingdale）審視將上述違者的行為「去刑事化」，並提議機構的牌照可在2027年續期時直接取消。

新大臣將審視BBC模式

然而消息傳出的時間敏感，讓外界不猜想唐寧街10號是否有意「秋後算賬」。自去年7月約翰遜在保守黨黨魁選舉期間，遭到BBC的主持人尼爾（Andrew Neil）詰問得難以招架後，約翰遜便與BBC關係變得緊張。12月大選過後，保守黨的內閣大臣亦表示會「不再參與」（withdraw engagement）第四頻道的節目。縱然唐寧街10號沒有就事件出面解釋，但外界一般都將此事，與約翰遜競選時威脅要取消BBC的牌照費相題並論。

撇除政治或私怨的動機，約翰遜提出付費訂閱制亦其考慮不周之處。首先，「公共」廣播的原意是以公眾利益為依歸，使其運作不但須製作具有教育意義和資訊性等「小眾節目」，更要避免追逐利益，故大多都需要政府作財政承擔，免受商業因素所左右，從而保有中立和獨立的編輯的能力。其次，或許有論者會認為，強制徵收「牌照費」跟付費訂閱制無異，即兩者皆是由民眾出資協助運營，惟前者是政府將稅收撥歸至公共廣播服務，後者則是全然的商業收費模式，故存有本質差別之餘，亦有違公共廣播服務的特質。最後，由於拒絕繳交牌照費的民眾，理論上仍可「違法地」收看BBC的節目，若然付費訂閱制成事，這變相亦抹除公共廣播的普及原則，成為與Netfilx和HBO等企業無異的私人企業。

創意文化產業的價值

再者，削減BBC的財政來源不但勢將減少節目的產出，更會有其經濟的負面影響。據英國政府的資料顯示，該國創意文化產業的經濟價值，排名緊隨金融服務業之後，2018年整個行業共為英國貢獻1,110億英鎊的產值，當中電影、電視和音樂則佔213億英鎊。然而，財政上已經捉襟見肘的BBC，不但早於2016年已宣布須在2022年前節省八億英鎊，更在上月裁減了450名新聞部員工，故改行付費訂閱制不僅將削減節目質素和種類，更會迫使BBC為追趕「商業效率」，而開源節流向員工「開刀」，終為就業市場徒添煩惱。

再者，付費訂閱制亦有損BBC在全球文化產業的領導地位。誠如前總裁Michael Grade所言，BBC在娛樂和新聞領域的影響力，是英國在全球「軟實力」的表現。自1932年開始運營，BBC不但已在全球積累每周4.26億觀眾，更能塑造全球政治的風向和焦點，成為全球傳播行業的先驅。例如，BBC在1985年7月協辦的「埃塞俄比亞大饑荒籌款音樂會」（Live Aid），全球觀眾多達四億人。這不但反映出BBC能喚醒地球村關注東非一國爆發的饑荒，同時展示出其全球政治影響力，

約翰遜或許認為BBC的立場有失偏頗，不值以公帑支持。但儘管屬保守黨的約翰遜曾被尼爾詰問得難以下台，工黨的影子運輸大臣Andy McDonald亦曾在大選後指責BBC對己方有所偏見，反映機構的批判立場可謂「一視同仁」，實非基於黨派的「偏見」立場。BBC對各政黨的判批立場猶如反對派，但機構過去亦節目可視為對建制的支持，如1953年6月直播伊利沙伯二世的登基大典，或是1969年拍攝為王室拍攝紀錄片等，無一不是協助君主立憲制追趕時代的步伐，緩解民眾要求淘汰王室的聲音，以穩定社會的權威來源。因此，比起輕率地削弱BBC財政能力，倒不如指出主持人的詰問是否有事實基礎。約翰遜若以「偏見」來遮掩自己的失儀，只會予人「方丈」的觀感。