【武漢肺炎】父親走失兒子鎖閘　落實隔離當局責無旁貸

自政府推出強制檢疫令後，過去14日曾到內地人士均需留家接受隔離。不過，周二（18日）一名本應留在家中，患有腦退化症的81歲老人卻因忘記隔離令而離家遠行，最後由衛生署將老翁接回家中。老翁事前使用手機實時分享位置，事後衛生署安排老翁使用電子手環。隔離令的實際執行情況引起社會關注，擔憂隔離令無法達至預期效果，被隔離人士隨處走動的例子或非孤例。

老翁由藍田乘巴士到上水清河邨，被發現是應接受隔離人士，2名接近老翁的警員身穿全副保護裝備到場協助。（陳諾希攝）

兒子被迫鐵鏈鎖閘 衛生署應配合市民

老翁兒子接受傳媒訪問時指出，以其對父親病情的了解，其實早預料父親或會走失。所以過關時候，兒子已向衛生署提出，要求陪同父親一同住進隔離營並配戴電子手環，避免父親走失，也藉此照顧老父。惟衛生署以二人在港有固定居所為由，拒絕安排二人入住隔離營。而兒子向衛生署要求為父親配戴電子手環，起初亦不獲接納。結果老伯走失，一語成讖。

事件本應得以避免，可惜衛生署未能彈性安排。所幸老伯未有新型肺炎癥狀，其不慎出外未致引起恐慌。但衛生署難保每宗個案皆如此「幸運」，在家隔離作為中斷傳染鏈的重要辦法，理應做到最好，阻止接受隔離人士隨便外出。

衛生署避免事件發生的方法眾多，雖然電子手環牽涉私隱問題，但如配戴手環的要求由須隔離人士或其親屬提出，衛生署理應盡力協助。而對於有腦退化症或其他特別需要的隔離人士，衛生署應主動作出溝動，積極提供手環。在隔離人士要求入住隔離營時，衛生署也應在評估要求屬合理並有需要後，盡力安排市民入住，方便市民配合強制隔離令。以今次事件為例，在老伯走失後衛生署仍僅送上電子手環，兒子為防父親再次走失，決定用鐵鏈鎖上大門，這實是迫不得已的最後手段。衛生署如能提供更多協助，市民便不用出此下策。

穿上全套保護衣的警員在場協助老翁，而衞生署人員（右藍衣）把老翁接走。（鄧詠中攝）

科技協助隔離 積極尋求替代

的而且確，目前電子手環或受數量限制，未必能派發到每位受隔離人士手上。不過坊間提出多個代替方案，政府也可以考慮接納，讓民間成為執行隔離令的助力。例如本港有初創企業在政府推出電子手環的一星期後，已研發出手機應用程式「隔離易」，利用附近Wi-Fi、藍牙，甚至附近氣壓、手機陀螺儀等多重資料確定用家定位，並在懷疑用家「出走」時要求用家讀出句子，以聲紋辨別用家身分。做法比目前由用家透過Whatsapp主動分享定位，並接通政府職員電話的做法更加嚴謹。

日前議員田北辰亦在立法會會議上展示美國公司的即棄手帶，與政府提供的電子手環功用相似，但造價僅每個30元，成本遠低於每個500元的本地手環。創新及科技局長楊偉雄表示正進行測試，確定可行後將會向該公司「掃貨」。政府除此之外亦可在外國尋找相似產品，以確保有足夠手環能夠分發予接受隔離人士，確保隔離令可以嚴格執行。