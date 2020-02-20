總統初選辯論遭擊潰　千億身家也幫不了彭博

第九場美國民主黨總統初選辯論當地周三晚（19日）於內華達州拉斯維加斯舉行，為該州第初選前之熱身賽。前紐約市長彭博首度登場，與其餘五名候選人針鋒相對，火花四濺，堪稱為近年最精彩之辯論。身為億萬富豪的彭博，面對來自四方八面攻擊，顯然招架不住而崩潰。對其攻擊最猛烈者，為現時大熱之佛蒙特州聯邦參議員桑德斯以及麻省聯邦參議員沃倫這兩名黨內左翼進步派代表。當中沃倫對彭博更是咬住不放，被批評得體無完膚的彭博在台上目瞪口呆，只懂黑面，被網民戲稱為「彭博大屠殺」，沃倫的表現則令其成為此次辯論大贏家。

民主黨馬拉松式初選首兩站於艾奧瓦州及新罕布什爾州之結果，以桑德斯及前印第安納州南灣市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）叮噹馬頭。隨本來視為頂頭大熱之前副總統拜登出閘脫腳而民望急挫，桑德斯迅速取而代之成為現時最熱門人選。加上艾州及新州兩個白人為主之州份後，戰場來到西南部人口較多元的內華達州，在拉丁裔選民中支持度極高的桑德斯更是遠遠拋離其餘參選人。選前有與民主黨建制關係密切的內州最大工會組織烹飪工會向會員派發攻擊桑德斯全民醫保政策之傳單，引發軒然大波，遭基層工會大力反彈外，亦遭網上輿論猛轟。其後烹飪工會發聲明譴責桑德斯支持者，聲稱自己受到網絡欺凌，引發拜登、布蒂吉格等紛紛抽水，但依然無損桑德斯鎖定勝局之勢。

桑德斯攻擊彭博「買起」提名，批評這不算是民主。（路透社）

彭博用錢買起選舉？

然而此時圈外卻殺出一名「程咬金」，彭博雖然姍姍來遲，甚至直接跳過頭四場初選，但其投放數以十億計美元在全國大賣電視廣告，以3月3日「超級星期二」之14個州份為目標，在全國民調急起直追，先後超越布蒂吉格、沃倫，追平拜登，直逼桑德斯。一眾民主黨參選人對彭博躲在電視屏幕之後，未曾受過挑戰及質詢大感不滿，而民主黨全國委員會早前信誓旦旦稱不會更改本來要求參選人達到某程度之籌款方可參與辯論之門檻，但不得不因為彭博自資出選、達不到要求而更改規則。民主黨建制此舉動遭受輿論批評，因早前因各種原因達不到門檻的少數族裔候選人曾要求更改規則以令辯論更為種族多元，卻不得要領，現時卻因為一名億萬富豪而隨意改動，令人質疑彭博是否被優待。不過若單以結果論之，這其實對彭博百害而無一利。

沃倫辯論一開始已展開攻勢，未待主持人發問便稱自己正跟一名曾侮辱女性「肥」、「馬面女同志」的億萬富豪對選，而此人並非特朗普而是彭博，引來台下笑聲。沃倫又稱民主黨若以一名不肯公開其稅單、性騷擾女性、支持拒絕有色人種向銀行借錢之「紅線」（redlining）及針對有色人種青年之「截停及搜查」（stop-and-frisk）等種族主義政策，傲慢的億萬富豪取代另一個，將無法贏得大選。

沃倫與桑德斯左右開弓，對彭博展開連環攻勢，桑德斯指其針對非裔及拉丁裔之「截停及搜查」政策令人震怒，不可能爭取到該批選民踴躍投票，谷高投票率以擊敗特朗普。明尼蘇達州聯邦參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、拜登、布蒂吉格紛紛加入戰圈，克羅布徹稱彭博要求其餘參選人退選讓路予自己，是跋扈行為，拜登稱彭博為「截停及搜查」道歉遠不足夠，布蒂吉格反對彭博用錢買起整場選舉。

沃倫未待主持人發問，辯論一開始已展開攻勢。（路透社）

彭博成為眾矢之的

面對圍攻，彭博表現得甚不自在，經常表露黑面及不耐煩之神情，反駁亦乏善足陳。當桑德斯同樣受到來自主持人連環質詢時，桑德斯表現明顯較佳。如主持人問桑德斯曾發表過億萬富豪不應存在之言論時，桑德斯以彭博為例子，指出其個人擁有之財富比最貧窮的1.25億美國人合共財產還要多；當美國人無家可歸、承受昂貴學費、被學債綁死時，身為全球第14大富豪之彭博有錢得可以在錢中游泳，此為不正確亦不道德。彭博辯稱自己全靠個人努力白手興家。而當主持人再問桑德斯是否支持大企業員工擁有公司20%股份時，桑德斯亦聰明地借力打力，向彭博指在其稱自己白手興家時，其員工都有付出貢獻。彭博冷笑一聲回應稱桑德斯的主張荒謬，又稱美國不會拋棄資本主義，指桑德斯的主張為共產主義，已證實不成功。桑德斯反駁自己堅持的並非共產主義而是民主社會主義，是行丹麥的北歐模式，反斥彭博用「下流之暗算」抹紅。

對彭博作最致命一擊者，仍是狀態大勇的沃倫，她對彭博之性騷擾指控咬住不放，嘲諷他稱所謂善待女性員工之自辯，事實上只是善待「一些」女性。她又挑戰彭博公開其與所有性騷擾及性別歧視指控涉事女士簽署的保密協議內容，讓公眾聽取這些女事主被噤聲的故事。彭博稱自己曾在雙方同意下簽訂小量協議，即遭沃倫打斷問「多少份協議？」彭博一臉不爽，只稱簽署協議是由於她們不喜歡自己的笑話，他又斷然拒絕公開內容，旋即被台下報以噓聲。拜登亦插嘴向彭博施壓，要求其公開協議內容。沃倫繼而質疑彭博能否當選，稱民主黨不可派出一名有不明數量性騷擾及性別歧視指控，並用錢掩住這些女士嘴巴的候選人，並以為其可以成功擊敗特朗普。當彭博近乎投降時，桑德斯再加上一腳，詳列其支持小布殊當總統、捐助共和黨擊敗民主黨以控制國會、反對最低工資並支持削減醫療福利之往績。

2月15日，彭博在維珍尼亞州出席競選活動。（美聯社）

事實上，彭博在此場辯論兵敗如山倒，的確令人大感意外。彭博雖非職業政客，但亦從政多年，三度競選紐約市長。而且經過前八場辯論，彭博應清楚知道各個對手之辯論風格。加上在參選後，彭博一直飽受涉及種族歧視及性別歧視之攻擊，面對沃倫及桑德斯兩名明顯對彭博及其代表之路線、政策、階級十分不滿的左翼候選人。彭博應預視到對其攻擊將會排山倒海而來。然而彭博在台上的表現如同未曾準備一樣，對答無力之餘連情緒智商都輸了。似乎在這位全美第八富豪、全球第14富豪的生活中，幾乎任何事情都可以用錢買到，下屬隨從前呼後擁，未受到真正挑戰。由其準備不足、輕敵、黑面、流露不悅之情，亦難免使人聯可想到他所涉性騷擾指控，以為他恃財生驕，仗勢凌人，以為說什麼話都不會出事。幸而在民主選舉中，不管是家財萬貫還是身無分文，在辯論台上仍是以同一標準來衡量，而即使如彭博這般的白手興家的成功人士，若表現得不得體，也只會說明錢不能買到品格。