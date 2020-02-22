【財政預算】勞福房屋縱有方向　工聯會仍須懂治本

政府今個財政年度先遇上反修例風波，再來新型肺炎肆虐，對港人而言好不艱難。即將於周三（26日）到來的財政預算案引來界關注，工聯會等多個政黨早前交出多個財政預算建議，各個政黨少有地意見一致，不約而同要求政府派錢。工聯會黃國健形容目前社會人心惶惶，立法會會議上當面要求司長每人最少派一萬。不過，財政預算案關乎政府未來一年施政，在派錢一萬成為焦點之後，政府的預算該何去何從，才真正考驗各個政黨的能力。

今年對港人而言好不艱難。（資料圖片／陳晶琦攝）

只見近火 不見樹林

隨疫情發展，市民出街也不敢到人多地方，昔日的繁華街道冷冷清清。市道慘淡，首當其衝是從事飲食、旅遊、零售等行業的星斗市民，工聯會在其財政預案的建議中詳列多種不同津貼，失業者可以有失業津貼，中小企有請人津貼，學徒計劃有津貼，單位維修有津貼，父母生仔、子女長大也有津貼，以至綜援、職津、長生津加碼、公屋免租，諸如此類。社會遭遇逆境，要求政府加開津貼支持市民渡過難關無可厚非，但政黨不能止步於此，對社會更深層次的結構性矛盾視而不見。

工聯會不少建議都切合社會需要，但未能針對結構問題。舉例而言，他們要求政府向全民提供1,000元資助使用康文署轄下設施。讓市民多做運動的原意是好，但本港體育館數目已低於政府公布的《規劃標準》，加添補貼其實不足以讓市民有場「打波」。這就是我們常說，不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，因為頭痛或腳痛的成因可以在其他位置。

要真正令到樓價及租金可負擔，不能靠租金免稅額，始終須從供需關係及全面市場規管着手。（資料圖片）

房屋問題小修小補

工聯會作為一個立足於基層、以經濟左翼為本的政黨，不少建議都涉及增加公共開支，在勞工福利、教育等各方面保障市民。但須知道，香港投放在扶貧、教育、社會福利等的開支，其實大大受限於收入結構，因為政府將賣地收入列作資本收入而非經營收入，只注入基本工程儲備基金，用作基建發展。此等結構成因必須改變，方能真正改善香港社會。

又如困擾港人多年的住屋問題，工聯會不少招數都能壓抑炒風，例如增加買家印花稅（BSD）、開徵資產增值稅等。然而，要真正令到樓價及租金可負擔，不能靠租金免稅額，始終須從供需關係及全面市場規管着手。

工聯會提議向輪候公屋三年或以上的家庭提供租金津貼，並盡快檢討《業主與租客（綜合）（修訂）條例》，為劏房作租務管制。但整個私人租務市場早已隨樓市升幅脫彊，各類的住宅單位幾乎亦須租管重置理性。再者，為限制業主加幅，租金管制應如何設計，往往是成敗關鍵。若然此等問題未解，房屋負擔也未必能減輕。

在房屋供應方面，工聯會建議在啟德發展區興建過渡性房屋。不過，「過渡」性質的發展規模始終有限，整體基層的住屋環境仍難依靠過渡房屋得到改善。若工聯會試圖以過渡性房屋解決纒繞香港十年的痼疾，實在無法說服港人他們有解決房屋問題的意志。

要解決基層住屋困境，工聯會應該積極推動政府，從速履行去年施政報告時的承諾，在財政預案中為動用《收回土地條例》收購發展商的閒置農地作好準備，為香港的頑疾對症下藥。而工聯會提出的租津、租管措施，更不能只限於提供租金津貼、條例檢討，而是應由政府進一步平抑市場租金，在短期內紓緩租戶壓力，並保障租戶的居住權利。

當社會百業蕭條之時，香港人只能寄望業主開恩，政府只能呼籲業主減租，便是「大市場、小政府」種下之惡果。（資料圖片）

手停口停 正是結構矛盾

以勞工權益為旗幟的政黨有時予人只知增加福利之感，卻無力觸及經濟的深層次結構矛盾。津貼補助可解燃眉之急，有錢到手也易贏得選票，但香港社會實際需要甚麼？怎樣走出困局？

例如當社會百業蕭條之時，香港人只能寄望業主開恩，政府只能呼籲業主減租，便是「大市場、小政府」種下之惡果。當社會保障不足，工人在市場議價無力時，需要的就不只是派錢，而是全民退保、五天工作周、集體談判權等。甚至乎當經濟出現周期波動，政府救市動輒以百億計的時候，我們既要推動香港擴闊稅基，為長遠增加投放予民生範疇的經常性開支做好準備，也要提供更多具發展潛力及待遇優厚的創業與工作機會，直接扶傾濟弱。

如果派錢能解決問題，不少政黨的建議書都是一服良藥。可惜，香港的問題遠不只於此。