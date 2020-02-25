【武漢肺炎】部分食肆不獲資助　抗疫基金待完善　

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，政府早前向立法會申請300億防疫抗疫基金，其中有約37億用於資助飲食業。政府將會向大型餐廳、大型食肆及工廠食堂發放20萬元支援，而小食店、小型食肆以及食物製造商亦可獲8萬元津貼。然而政府此項津貼卻並非每間食肆受惠，部分市民路過時習以為常的食店，亦因持有牌照不同，而不符合申領資格。

有食肆不受惠津貼

根據防疫抗疫計劃中《食物業界別資助計劃》的文件所示，如食肆想申領該筆20萬元資助，應持有「普通食肆」、「水上食肆」或「工廠食堂」牌照；欲申請8萬元資助者，則要持有「小食食肆」、「食物製造廠」、「烘製麵包餅食店」、「新鮮糧食店」或「燒味及鹵味店」牌照。文件指出，在政府成立基金後，食物環境衞生署會在一星期內邀請合資格申請者提交申請，並在兩星期內支付資助。

不過同為飲食業，支援措施卻並非人人受惠。根據《食物業規例(豁免第31(1)條規定)公告》，任何經營食肆業務或燒味及鹵味店業務，並在公眾街市、私營街市滿足特定條件下營業，可獲豁免履行《食物業規例》所訂的持有食物業牌照的義務。有店主接受傳媒訪問時指出，因正租用熟食中心的熟食攤檔，只有一張由食環署發出的檔位證，檔主獲得豁免牌照，反而因此不獲政府支援。

檔主獲得豁免牌照，反而因此不獲政府支援。（GettyImages／VCG）

支援應免「漏網之魚」

香港人為預防疫症，與朋友聚餐可免則免，公眾地方也不敢逗留太久，街市熟食檔自是受到打擊。而且目前大學停課，大學餐廳更無生意可言，但他們也與熟食市場處同樣困境，一樣因為牌照所限而無法得到政府支援。政府目前的《食物業界別資助計劃》，尚有不少商戶被遺漏在政府的支援網外，本意為幫助飲食業界渡過疫症影響的援助基金，卻未能幫助到整體業界。

飲食業界普遍生意一落千丈，政府推出資助，本意是避免營運者結業、僱員被迫停工等情況出現。政府應致力避免有合法食肆因為牌照原因無法得到資助。食環署在聯絡合資格食肆申請資助同時，也應向已租出的熟食攤檔給予同樣支援，並應掌握同屬飲食業但未獲援助資格的食肆數字，研究給予部分或全額津貼，盡力保住員工飯碗。甚至，若舖位屬政府所有，政府亦可在現金支援外，延續去年10月的多項紓困措施，給予食肆租金、牌費或稅金減免，減輕食肆負擔。