【欺凌少女】街童夜青問題惡化　青年服務預算緊絀

近日網上流傳片段，一名少女遭兩名女子毆打近四分鐘，少女一度倒地，現場多人圍觀拍片，更有人扯高事主裙子，並持手機拍攝。警方周二（25日）晚上於屯門拘捕綽號「牛丸」的17歲少女後，翌日再拘捕一名15歲女童。事件曝光後，看似「式微已久」的童黨問題，再一次引起社會關注。

夜青童黨問題惡化

警方初步調查指，案件發生於屯門區某屋邨停車場天台，事件疑涉感情紏紛，但不涉及毒品及黑社會事件。屯門區（龍門）區議員曾錦榮指，當區的街童問題近年越趨嚴重，不時深夜聚集，飲酒叫囂，甚至有街坊反映身在家中亦聽到樓下街童講粗口，對街坊甚為滋擾。區內的區議員曾巡視屯門公園等地，但街童問題始終難以解決。

過去社會每逢街童事件，第一時間都會呼喚社工。但近年跟進夜青個案的外展社工受資源不足所限，面對趨向嚴重的童黨問題愈見有心無力。有前線社工表示，夜間青年問題開始出現幼齡化，夜青的活動模式亦越見隱蔽，聚集地由市民一般認知的球場、公園，轉到樓上吧或者朋友家中。外展社工工作困難，而因工作性質，社工每次外展均要派出數名同行，人手緊絀之下若遇聖誕、新年等「服務旺季」，社工更是分身不暇。

+ 6 + 5 + 4

青年服務預算微增

童黨增多，社工不足，一部分應歸因於政府將青少年服務「外判」給社區機構，但近年資助額及人手均無明顯上升。回顧政府近三年的財政預算，社署撥予青少年服務的款項，按年分別為2.5%、2.7%以及2.9%，佔全份社會福利署的預算少之又少。而因社署一直將青少年服務外判，所以周三（26日）剛出爐的財政預算案中，在社署編制內負責青少年服務的員工仍只有26名。政府跟進青年問題，所依靠的始終是來自不同非政府機構的外展隊伍，以及網上青年支援隊等。

外展社工工作吃力不討好，需要通宵工作，因健康、家庭、社交等原因難以請人，而跟進夜青個案時更要直接接觸童黨，其危險性也使人卻步。隨着夜青活動模式轉向隱敝，潛在童黨數目增多，跟進人手不足的問題更見明顯。視青年人為「重中之重」的香港政府，是時候向童黨伸出援手，為青年服務增加預算，協助正跟進夜青個案的機構增聘社工，給予社工更多時間、空間協助一眾邊緣青年。甚至，這更是時候讓政府檢討過去的「外判」政策，檢視以往給予青年服務外展團隊的支持是否足夠。