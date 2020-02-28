莫迪操弄民族主義惹禍　印度種族衝突失控

印度國會去年12月通過《公民身份修正法》後，衝突不但沒有隨時間冷卻，情況更漸見失控。首都新德里周日爆發新一輪衝突，持續長達四日，數座清真寺受印度教暴徒大肆破壞，支持和反對新法的民眾更在街頭械鬥「私了」，至少27人死亡、250人受傷，成為當地近年最嚴重的宗教暴力事件。即使總理莫迪已出面呼籲各方冷靜和克制，並暗示可能推行軍事戒嚴，但其種下的種族仇恨和社會分化已刺激起民眾「以暴制暴」的情緒，非政府可輕易平息，亦將莫迪置於兩面不是人的境況。

印度新德里2月25日爆發針對《公民身份法修正案》的衝突，隨後準軍事部隊在暴亂地區巡邏。（路透社）

反修例民眾起初在印度街頭聚集不散，其後撐修例群眾到場，周日起爆發大規模衝突。兩幫人在街頭以木棍、鐵枝和石塊大打出手，警方介入後不但未能止暴制亂，更反惹來群眾擲石政擊，情況一發不可收拾。周二下午（25日），有報道指一群約500名的印度教暴徒，到一所位於新德里Ashok Nagar的清真寺大肆破壞，且在寺上懸掛起印度教旗，而傍晚當地亦有其他清真寺和穆斯林商店被焚毀。新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）翌日表示，雖然警察已通宵工作，但仍無法控制街頭械鬥，故要求中央政府召集軍隊實施戒嚴。

政府造成遠因近果

雖然駭人聽聞的械鬥非政府所為，但新德里政府被指沒有及早化解衝突，例如當地報章《印度斯坦時報》 批評警方「無為」，沒有阻止情況惡化。再者，印度的宗派、種族對立本已潛藏多年，今次以暴力衝突的形式大爆發，乃莫迪政府粗暴修訂法例所造成。

去年12月11日，印度國會通過《公民身份法修正案》，規定來自巴基斯坦、阿富汗和孟加拉的非法移民，只要在2014年底前已定居印度，居住滿六年後即可獲得公民資格。儘管修例表面上稱要保護上述三國被「迫害」的少數民族，但奇怪之處在於穆斯林被排除在外。起初，參與示威活動的人大多都是害怕被新法邊緣化、甚或驅逐出境的穆斯林社群，但當警方強力鎮壓和封鎖部分地區的互聯網服務後，示威活動不但未見有緩和跡象，更有大批印度教民族主義者（Hindutva）走到台前，以暴力表達對莫迪的支持，為局勢添煩添亂。

當新德里街頭陷入浴血，總理莫迪卻在接待國是訪問的美國總統特朗普，諷刺地歌舞昇平。適逢衝突爆發時到訪，特朗普表現得像唯恐天下不亂的「花生友」，受訪時不但沒有批評新法帶有種族歧視，亦沒有官腔地呼籲各方冷靜，反而形容當局在維護「宗教自由方面真的很努力」。即便特朗普的客套話，背後帶有促成美印簽定貿易協議的動機，但也不該以指鹿為馬的說法坦護莫迪。此舉無助消除民眾的反對聲音之餘，其嘗試合理化友邦政策的言論，亦有如是為四出破壞的印度教暴徒「打氣」。

美國總統特朗普2月25日與印度總理莫迪會談。圖為二人當日在海德拉巴宮。（Reuters）

如何對待撐政府暴民？

英國的去殖民化政策造成印度次大陸裡的種族對立和恨仇，如今印度的人口結構多元已是既存現實，種族和平共處實為國家平穩發展的大前題。善於煽動民族主義情緒的莫迪就任後，不但沒有視種族融合為施政目標，更為了選舉考量，倒施逆行，刻意推動狹隘的宗教民族主義，推出如按印度教神話重新命名城市和街道、修正歷史教科書內容並「確定」印度教徒為原居民等「去穆斯林化」政策，以攏絡人口總多數的印度教教徒支持。

莫迪推出《公民身份法修正案》前，或許已預示到社會必有反彈，並以為可以憑印度教徒的支持壓下反對聲音。但這種粗暴手段有如拿社會穩定作賭注，當「沉默的大多數」以暴力來表達支持時，連國家武力也難以平息局面。一方面，警察過去兩個多月雖以武力鎮壓示威遊行，但此起彼落的活動已證明，這除了激起更大的民憤外，亦見不得能平息動亂。另一方面，大批印度教狂熱分子又因當局無力平亂或私人恩怨，組織街頭械鬥，將社會推向失序邊緣。如果莫迪對淪為暴民的支持者嚴正執法，將會削弱印度教民族主義的聲勢，流失民意，但姑息印度教暴民也會被指摘有法不依，使社會撕裂更為嚴重。原本或想以宗教民族主義作為國家向心力，但莫迪當下面對的兩難，卻示範了水能載舟亦能覆舟的危險。