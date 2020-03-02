【新冠肺炎】科學為防疫的重中之重

新型肺炎肆虐，公共衛生危機不下於2003年沙士。防疫毋庸置疑須以科學為本，只有客觀、理性的科學方能有效地保障個人健康、助社會渡過時艱。在此非常時期，政府決策、立法會議員言行以至社會，有以科學為本嗎？

港府上周宣布，按抗疫督導委員會暨指揮中心指示，將有秩序地由本周一起（3月2日）起逐步恢復公共服務，同時亦循內部電郵指示各政府部門須盡快安排復工，意味着18萬名公務員將結束其接近一個月的在家工作。然而被問及政府決定有否諮詢專家意見及是否符合科學，衞生防護中心則表示，其科學委員會並無就討論公務員復工安排，公務員復工實為政府決定。

公務員今起結束超過一個月在家辦公。（資料圖片）

復工須建基科學

誠然，如食衛局局長陳肇始強調，市民對政府服務有期望，故須在保護市民及公務員的前提下作出平衡，公務員復工不無需要，但政府也須事先作周全科學評估。更何況，不少私人企業的復工安排均參考政府安排，政府若在無紮實的科學基礎下倉促復工，所產生的影響可能延伸至整個社會。

陳肇始指出，政府已就復工決定與四名政府抗疫督導委員會專家顧問討論，但政府未有與人衞生防護中心商討就自行下決定，決策可能予人有過於倉促之感。畢竟，據不少專家指出，本港疫情仍未進入高峰期，現階段讓高達18萬人的公務員恢復辦公室工作是否恰當，必須在科學上謹慎。

除復工決定外，復工安排本身亦須根據科學。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲在復工時須勤洗手、考慮帶飯、叫外賣、分時段時間吃飯等減低用膳時的風險等，均為建基科學的務實建議。但諷刺的是，諸如辦公室工作難免有多人聚集的情況（如開會），陳肇始亦建議員工應因應情況戴上口罩，惟沒有打算就公務員復工提供口罩，更是教人費解。

當然，若說政府並無為公務員「提供」口罩並不正確。財經事務及庫務局現因疫情之故，讓政府各部門可以實報實銷方式買口罩，每次上限5萬元。但「01觀點」已經指出要求部門自行購買口罩做法並不理想，始終隨國際疫情變化，市面上的口罩供應、價格等難言穩定。況且，粗略以現時口罩「市價」一盒（50個）250元計算，5萬元的預算僅能購買1萬個口罩，以3月共22天工作天來算，可供454個員工一天領取一個；而以公務員總數接近18萬，政府部門總數為83個來說，平均部門人數達2,168人，更不用說不少部門聘用不少非公務員制員工，預算能購買的口罩數目實在杯水車薪，政府實有責任確保向所有於政府部門內工作的員工提供「一日一罩」。

正確援引科學知識同樣重要

同樣重要的是，在以科學為本的同時亦不能誤解或誤用科學。民建聯立法會議員蔣麗芸早前於社交媒體聲稱外科口罩可經高溫蒸汽消毒後重用，惹來不少批評，如中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出高溫消毒只會破壞口罩結構，港大感染及傳染病中心總監何栢良更直訴說法大錯特錯，認為影片內容與假新聞無異，並強調外科口罩只能用完即棄。

然而蔣麗芸並無「認輸」，近日再度發短片反駁，指出在香港標準及檢定中心（STC）檢測後，「已消毒」的口罩平均過濾效率（PFE）僅下跌 0.11 %。PFE周一（2日）卻迅速「割席」，發表聲明承認有客人曾於2月初委託中心測試蒸口罩的PFE功能，惟PFE僅為口罩安全標準眾多測試要求的其一要求，強調其中心僅提供數據而非作任何結論。另外，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦指出，蔣麗芸提供的報告內容未有詳細交代蒸口罩的過程，認為實驗室的處理過程或非家居所能做到，故「建議」她若要推廣蒸口罩，必須清楚指出具體流程為何。

香港標準及檢定中心發聲明，不願為蔣麗芸的「蒸口罩理論」背書。(STC facebook)

蔣麗芸事後被外界狼批「死雞撐飯蓋」，無非是她不但對自己無知、反科學的言論毫無反思，甚至胡亂援引科學測試，不惜再次誤導市民，只為支持自己昔日厥辭，實在有違民選議員應有的質素及操守。議員須謹記自己身分其隨之而來的影響力，其向市民發放的資訊均須建基事實、科學知識，否則只如何柏良所言，後果隨時可「害死人」。