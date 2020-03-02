新娘潭3日2意外　行山安全響警號

大埔新娘潭三日內發生第二宗墮崖意外，釀成一死一命危。上周五（2月28日），一名35歲行山人士疑攀出矮欄沿山路前進，誤踏碎石失足從瀑布頂墮下重傷，送院後情況危殆。周日（3月1日）一名60歲男子則在新娘潭路仙散石澗失足，從30至40米高處墮下，經搶救後最終不治。

行山避疫注意安全

近日市民因應新型肺炎紛紛上山避疫，行山人數急升，也使山徑意外引起市民關注。資深攀石、山藝及冰攀教練梁念豪指出，仙散石澗屬熱門郊遊路線，一帶路段不算困難，不過石澗環境較為陰森，加上最近山澗乾涸，岩石表面長有青苔，稍一不慎容易失足跣倒。而且山頂、瀑布等美景不時成為市民「打卡」熱點，照片雖美，但若因拍照發生意外絕對得不償失。

行山郊遊本是樂事，沒有人希望發生意外，市民行山最重要注意安全。例如在出發行山前，應先行了解行山徑的難度是否適合自己。市民可以利用漁農自然護理署「郊野樂行」應用程式，或在康文署「行山樂」網站上尋找適合自己興趣、體能的路線。近期初嚐行山樂的市民，也應在郊野樂行等網站，先行了解行山時的注意事項，並制定周詳行山計劃，事先上網了解路線，作好萬全準備。而在行山期間也應遵從沿路指示牌或警告牌，並保持警覺判斷路線是否安全，力免意外發生。

周日（3月1日）一名60歲男子則在新娘潭路仙散石澗失足，從30至40米高處墮下，經搶救後最終不治。（資料圖片／陳諾希攝）

更新程式協助市民

因疫情發展，上山避疫的市民人數逐漸增加，康文署、漁護署其實可以合作回應市民需求，向市民推廣行山知識。不僅是要保護山野，自己垃圾自己帶走，署方也應讓市民掌握應有的山徑安全意識，避免意外發生。

今次涉事的仙散石澗屬中等難度，在部分行山網站上多被標為「3星」的中等水平，意外未必能與山徑難度拉上關係。但在漁農自然護理署的「郊野樂行」程式，以及「行山樂」網站內，皆未有詳細介紹仙散石澗，若根據業內人士指有關路線屬熱門的說法，政府網站資訊確實有增補空間。署方可與專業行山人士合作，在諮詢業界意見後，加緊更新路線資訊。甚至署方在路線資料上，應附上與安全相關的注意事項，若山徑若途經山澗、瀑布，或路線有較多碎石，可以透過應用程式告知市民。程式更可與天文台合作，在出發前告知市民該路段天氣情況，或過去數天曾否下雨，再由市民衡量風險。

回想當年沙士，十七年前亦曾因疫情突襲帶來一輪行山熱潮。隨科技發展，兩個時代不可同日而語，行山安全市民固然有其責任，但政府仍可透過資訊科技助市民一把，為山徑安全一人行出一步。