【新冠肺炎】既然停課不停學　為什麼暑假要補課？

因應新冠肺炎（亦稱武漢肺炎）的疫情持續，教育局於上月25日宣布將延至不早於4月20日復課，自新年假期起計停課將近77日，遠比沙士（SARS）時的51日長。教育局局長在記者會上，鼓勵學校利用電子平台「停課不停學」，但教育界叫苦連天。部分學校因上網教學效果未如理想，學生也被迫走入「停課暑假不停讀」的困局。

校情差異 東施效顰

近日各間學校陸續用「Zoom」上課，一時蔚然成風。「Zoom」是一種視像會議程式，教師可以用鏡頭直播，同一時間發放到學生的畫面上面，教師亦可解開某位同學收音咪，要同學回答問題。情況看似與一般上課無異，但不少學校因校情不同，效果也大相逕庭。

早前有直資中學以Zoom根據原定時間表上堂，方法或許可以在中產學生湊效，但對部分基層而言遙不可及。停課期間，浸信會天虹小學一名基層小六生因家中無WiFi，而須徒步回校借WiFi學習。學校以至教育界皆要承認，學生背景較富裕的學校模式，不能直接套用到基層學生身上。反而教育界應因應校情，決定最適合校本情況的在家學習方法，免增學生家庭負擔。

為追進度，學生停課不停學，復課扣假期。（資料圖片）

停課要上課 復課要補課

隨各校「停課不停學」的效果不同，部分學校或能進度依舊，但仍有不少學校表示會於暑假安排補課，為追趕進度各間學校各施各法。例如皇仁書院周二（3日）便向家長發出通告，宣布多項措施，包括取消試後活動、星期六補課半日、暑假減少十四日等。為追進度，學生停課不停學，復課扣假期。

全港性的網上學習，各間學校從未有過經驗。今次因疫情而來「停課不停學」，充其量只能說是一場社會實驗，社會不能期望網上教學可以一蹴而就。不過，教育界的反應卻顯得自相矛盾，學校一方面認為上網學習效能不佳，所以決定暑假補課追回進度；但另一方面學校卻受「學界潮流」驅使，縱然效果稍遜仍不願放棄直播教書。結果一面強推學生停課時上堂，一面於復課之後安排補課，變相同一課程，學生用上兩倍時間。

同樣的教學方法在某校適用，不等於在某校可取。（資料圖片）

課程進度本身應就學生的學習動機、掌握程度因時制宜，同樣的教學方法在某校適用，不等於在某校可取。本來除了網上學習，學校尚有不少替代方案，例如提早放暑假，再於暑假如常上課，甚或由教育局放權予學校編排今年上課時間等。但教育局再三強調不會調整暑假安排，從其決定的客觀結果上看，是將責任彈給學校，導致「停課要上課，復課要補課」的尷尬局面出現。落得這個結果，說穿了，便是因為香港網上教學尚未成熟，一廂情願地期望可以一時間便全面推行，忽略了實際困難及個別師生的需要。學校的網上學習若不湊效，強而為之只會教師工作事倍功半，然後學校再用「補課」名義在暑假上課，這是苦了學生，也苦了教師。