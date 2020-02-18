【武漢肺炎】停課改為網上學習　基層學生遇難題？

新型肺炎疫情持續，學校繼續停課。教育局上周四（13日）宣布全港學校將不早於3月16日復課。教育局局長楊潤雄表示，停課期間學校以及教師會利用不同電子平台讓學生繼續學習。各間學校推出不同應變措施，陸續利用網上授課等方法讓學生「停課不停學」。電子教學討論多年，新型肺炎變成轉型契機，教育局自然要嚴陣以待。不過一眾貧苦學生能否跟上電子步伐，依然值得深思。

教育局早前宣布，中小學及幼稚園繼續停課，將不早於3月16日復課。（資料圖片）

教師變成Youtuber 學生Wi-Fi夠快嗎？

自教育局宣布停課，學校轉推電子學習之後，不少教師自嘲變成Youtuber，由備課、教書到剪片、上傳一手包辦。部分學校亦要求學生在鏡頭面前回答教師提問，學生需要看着電腦乖乖聽書。面對嶄新教學方式，不僅教師掌握技術需時，部分學生也表示適應困難，比一般上堂聽書還要更加專心。疫情之下的電子學習成效值得教育局收集數據研究，並反思電子教學的箇中限制，便利日後轉型。

教學方法轉變，對學生家庭的電子產品要求更高，也變相在生活艱難的基層面前加添門檻。正如閩僑小學校長葉淑婷向傳媒指出，基層學生並非人人有電腦，部分家庭的上網速度也未必能支持學生觀看直播，以至實時作出反應。而要小學生參與網上課堂，家長亦需要有一定電腦知識，以協助子女登入學校系統或打開網頁連結，但出身基層的家長們卻未必有相關技能。

關愛基金目前有為綜援家庭子女，或書簿費全津、半津家庭提供資助，以協助學生購買電腦。但在電子學習的新世代裏，貧苦家庭將錢用在電腦上面，但是否足以用於網上學習卻還看網速、其他器材等，也可能價值不菲。教育局可與勞福局研究針對需要地資助貧苦學生，不讓學生落後於網上實時學習的步伐。而對於不諳電腦的學生家長，教育局亦應為其開設工作坊，至少讓家長們掌握使用電子學習軟件，避免幼年子女得到電腦後家長反而不懂應用，扼殺小朋友的學習機會。

避免幼年子女得到電腦後家長反而不懂應用，白白扼殺小朋友的學習機會。（資料圖片／黃舒慧攝）

網上電子學習 不離親身跟進

在器材、網絡等硬件充足之後，電子學習也不能流於形式，學生上課之後理應有所得益。掌握學生進度，正是教師的角色所在。教、學、評三者不能割裂，目前中學文憑試尚要求學生在紙上作答，說話考試要求學生親身會面，教師無可避免要「跳出網絡」與學生親身交流，實際掌握學生進度。雖然新型肺炎疫情發展未明，學校能否於三月復課也是言之尚早，但學生在網上學習過後，教師怎樣跟進學生的學習差異？教師需要再講一次嗎？這又是即將到來的挑戰。