【新冠肺炎】劏房不宜用作強制檢疫

新型肺炎肆虐，港府自上月初加緊檢疫安排，要求任何從內地來港人士須接受14日的強制檢疫，隔離人士須在其居所（如家居、酒店）內接受檢疫。然而措施實行一個月以來屢受批評，其中政府更忽略「劏房」檢疫的危機，增加社區傳播的風險，政府必須從速檢討檢疫政策，別讓抗疫措施反倒助長疫症蔓延。

居家檢疫安排有欠理想，近日更鬧出一場社區小風波。一名持香港身分證、來自山西的大學生，自上月21日從內地來港，申報於銅鑼灣加寧街一個劏房單位內強制檢疫14日。有鄰居發現他經常走出其劏房外，如到單位大門領取外賣食物，其間甚至有咳嗽的跡象。該鄰局向衛生署查詢，卻對方表示該內地男子只申報3C室為檢疫單位，未有申報具體房號，故署方並未知有關單位為劏房，甚至懷疑他虛報地址，建議該鄰居報警。最後警方到場調查後，認為事件不屬虛報地址，遂向內地男子作口頭警告，並通知衛生署。

劏房衛生條件差

誠然，接受強制檢疫者並不一定會病發，但理論上仍未能排除為隱形傳播者，檢疫安排必須審慎。然而劏房作為檢疫場所，可謂是相當不理想。「01觀點」早已指出，劏房容易成為病毒傳播的溫床，因為不少劏房均為非法改建，質素未必合乎建築物條例要求，業主更有機會降低分間的質素以節省裝修成本，劏房即如設獨立廚廁，實際上排氣、排污系統參差，尤其是否具合規格的U型渠口、氣喉等重要防疫設計均成疑問。

調查顯示，近六成居於「一劏三」單位以上的受訪者擔心，劏房高密度的居住環境，會因空氣不流通及因劏房曾改裝去水渠會更易感染病毒。 （黃文軒攝）

再者，與一般獨立單位不同，劏房雖勉強可視作獨立居所，但始終具一定共用的空間，例如須與其他同單位內的劏房共用走廊，而且走廊空間有限，卻由多個住戶共用，其衛生風險不能小看。另外，不論是劏房之間或劏房之內的空間均是相當狹窄，劏房戶之間能否具1.8米防疫距離既是成疑，接受檢疫者的同居親友更是難以在室內「自保」。可想而之，劏房本質根本不適合作檢疫用途。更甚者，是次涉事單位有疑作Airbnb短期出租用途，業主未必對其出租單位作足夠清潔，衛生風險更是嚴重。

政府目前的強制檢疫安排，要求內地返港的香港居民會在家居進行檢疫，而非本地居民的檢疫則在酒店或其他住所進行，如若他們未能安排入住地方，檢疫工作則會在政府安排的暫住設施進行。最理想而言，政府所設的檢疫中心最適合用於隔離。誠如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超所言，不論是酒店、旅舍、Airbnb及劏房單位，由於涉及多設施共用，與及廚廁或涉非法改建等情況，實非理想的強制檢疫地點。

然而，據食物及衞生局副局長徐德義早前表示，自強制檢疫令實施以來，每一個14日潛伏期循環中均有一萬至二萬人須要檢疫，加上隨世界各地疫情逐漸爆發，未來強制檢疫需要可料大增，即使政府有必要拓展檢疫中心空間，亦未必能應付龐大的需求，實施「居家檢疫」始終有其需要。

檢疫安排應檢討

既然「居家檢疫」在所難免，場地要求更為重要。諸如酒店一般具相對的獨立房間及恆常的清潔服務，若政府能與酒店妥善協調管理，強制檢疫的衛生風險實在不大。但若是共用程度較多、環境及建築質素較差的劏房，或用作旅舍或Airbnb出租的分間單位，政府實有必要將之剔除檢疫地方之外。然而政府未有詳細要求旅客列出居所類型，明顯是忽略不適切居所作用檢疫的潛在風險，漏洞必須從速堵塞。

短期內，政府應該禁止劏房、用作賓館、旅舍及Airbnb用途的出租分間房間作檢疫地方，衛生署應要求須接受檢疫人士詳細申報在港居所類型，並為相關人士送往政府檢疫中心隔離，同時亦須嚴懲刻意隱瞞居所的人士，並須對其申報地址多加審查，如政府可對位於市區的舊樓單位多加抽查。而在長遠上，政府仍須繼續增加檢疫中心的數目，以應付不時之需。