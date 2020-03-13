【新冠肺炎】有序發外遊警示　避免徒添混亂

隨新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，歐美確診人數急升，政府周二（10日）晚上宣布向法國、德國、日本和西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示。惟旅遊業界批抨政府做法混亂，對旅行社與旅客皆做成不便。不少原定出發的旅行團相繼取消，旅客也要到達機場後才被迫無奈折返。

多名已報名參與外遊旅行團的市民指，憂慮疫情希望退款或押後旅程，旅行社卻不願安排。（資料圖片）

旅遊警示須果斷

特首林鄭月娥周二早上呼籲港人避免不必要的旅遊，但政府拖到晚上才正式發出旅遊警示，期間數小時可謂苦了旅行社，也苦了旅客。政府因應疫情呼籲市民慎去外地不無道理，但由呼籲停往至發出警示之間，大量市民決定取消行程，但旅客又不會因為特首呼籲而獲保險理賠，部分旅客甚至要到達機場之後才知道不能出發。

一方面港府發出旅遊警示清晰果斷，事先讓旅客及早配合。政府措施影響保險公司的理賠決定，以至航空公司的飛行安排，香港政府須小心處理旅遊警示與旅客權益之間的平衡。在政府朝早公開「呼籲」群眾小心後，遲遲不公布紅色旅遊警示的涉及地區，終導致航空公司不取消起行，旅行社又不能貿然叫停出團。旅客對此無所適從，甚至要到達機場之後才知道旅遊警示涉及自己航班。

因外地疫情愈趨嚴重，政府為應對日後同樣事件，應在日後宣布對外地發出旅遊警示前，事先預告港人，讓出境旅客可以提前知道警示會否影響自己航班。即使要時間讓旅行社及旅客應變，政府發警示時也可以預留生效時間，避免造成混亂。因疫情全球蔓延，政府未來有機會再發出旅遊警示時，應避免重蹈覆轍。

意大利疫情現況

+ 4 + 3 + 2

市民旅行要謹慎

雖然目前尚有不少地區未有旅遊警示，但周三（11日）世界衛生組織宣布目前狀況可以定性為「全球大流行（pandemic）」，即疾病在全世界多個國家皆同時出現人傳人的狀況，意味病毒能夠輕易感染人類，並能持續在人之間傳播，世衛亦正請求所有國家啟動並升級應急機制。

市民不僅要注意日常衛生，也應減少外出旅遊。其中一個埃及旅行團外遊回港後，連同領隊在內的9人埃及旅行團全團感染。港人除了避免前往旅遊警示的涉及地點外，因應疫情目前正於全球擴散，市民如非必要最好避免外遊。