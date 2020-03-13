道路安全為重　職業司機宜設工時上限

大埔公路在2018年2月發生致命交通事故後，港府隨後成立「檢討委員會」，重新審視專營巴士的營運及監察，並於去年初提出45項改善安全的建議。運輸及房屋局周四（12日）向立法會提交文件，稱至今已落實或正推展其中的43項建議，惟在最高工時上未達標。然而，若要減少道路上因司機疲勞駕駛而發生的意外，當局不但需要將「指引」提升至「法律」，更要普及至其他行業的職業司機。

自大埔公路發生巴士翻側車禍並造成19人死亡後，巴士車長的工時、待遇和操守就成了輿論關注的焦點。為防止慘劇再次發生，港府隨後成立委員會，全面檢視專營巴士的營運及監察，並於去年1月公布報告內容。

大部分措施落實中

據運輸署周四提交的文件，截至去年底委員會提出的45項建議中，當中已有43項皆已落實或落實中，如在新巴士上全部座椅配備安全帶、要求專營巴士營辦商署匯報所有意外、試行計劃，以及在巴士總站已設置更多休息措施等，惟好些關鍵措施的成效仍有待觀察。

在《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》方面，儘管運輸署在2018年提出修定，訂明車長最長的更次和駕駛時間，分別由以前不應超逾14小時及11小時，縮減至不應超逾12小時及10小時，且對休息時間提出指引，但由於市民在繁忙時間有龐大的運輸需求，以及運輸業界人手緊絀，使當局提倡的13小時特別更次安排仍未全面落實。反而，在盈利的考慮下，儘管各營運商表面上有意縮減車長的工時，但《指引》更新後，亦有報導指公司刻意將部分更次改為特別更，以及增聘半職司機，陽奉陰違，使港府的盤算未必奏效。

處罰機制需具阻嚇力

營運商顧慮成本是無可厚非，但車長過勞的問題畢竟直接影響車上逾百乘客的生命安危，故當局或須考慮在《指引》加入處罰機制，以提高阻嚇力。一如鄰近地區亦有法例規管職業司機的工作時間，如新加坡規定所有交通營運商必須遵守《就業法》，訂定車長每日工作不可逾12小時（包括超時工作）或每周44小時，違者將被處以罰款，甚或判監；台灣的《勞動基準法》亦限定巴士司機的工時上限為每天12小時，違者同樣會被處罰，以減少營運商將公眾安危置於盈利下的誘因。反之，本港的《指引》僅屬行政性質，並無任何罰則條文，成效自然成疑。

職業司機因工時過長而洐生的道路風險，同樣存在於其他行業，不容港府忽視。據運輸署資料顯示，目前本港有逾260萬人持有商用車輛駕駛執照，當中有80多萬人為60歲或以上的銀髮族的職業司機，而本港運輸業的勞動環境惡劣，同使不少的士和小巴司機須長時間通勤，以維持生活所須。可是，當不少職業司機的平均工時每月長達61小時，也會影響到其體力回復和駕駛專注度，成為道路上潛在威脅。因此，港府不應再待嚴重事故發生後，才推出一些沒有法定約束力的指引，望業界能自律遵守。反而更要將指引提升至法律層面，並擴展至的士、小巴和貨運等行業，避免慘劇重現。