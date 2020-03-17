大學維修費上億　高等教育應獲支持

去年反修例風波爆發，大學成為衝突風眼之一，不少院校出現程度不一的損毀，有大學表示維修校園開支可達億元。無疑，校方須負責修復校園，而且大學本身應有儲備應急，承擔校園維修開支理所當然。不過，維修費始終不菲，未知動用儲備會否影響院校的長遠發展。政府理應評估院校的能力及需要，以維持高等教育水平為大前提，適當出手資助。

反修例風波「重創」大學校舍，其中以中大及理大尤其嚴重，如前者多處行車路面被燒毀，部分設施閉路電視、供電照明系統、消防設備等受創，夏鼎基運動場及大學車輛維修中心受較嚴重破壞。據報各院校未來數月即將展開修復工作，惟其中維修成本相當不菲，如中大經初步點算後，預計復修費用需7,000萬元，當中包括3,000萬元維修或重置75輛校方車輛的費用；城大更估算修復成本及各種損失涉逾億元。至於支付開支方面，中大將承擔緊急復修校園所需的款項，港大現階段先支付有關費用，希望教資會日後就此提供額外資助，而城大則稱正尋求各種財源，如銀行貸款。

中大夏鼎基運動場（資料圖片）

財政或影響校方發展

毋庸置疑，大學一向有儲備承擔一般維修開支，如院校財政充餘，最好在不動用額外公帑撥款處理。而且大學雖不幸捲入社會衝突，惟校舍如何逐漸成為「戰場」，與校方管理始終不無關係，特別是多場大學「攻防戰」均有不少非院校人士參與，校方未有及時果斷採取管制阻止校外人士進校，也算是加劇了衝突規模、以及校舍受創的程度，校方有責任承擔起其校園的維修開支。

然而是次大學受重創，部分院校維修開支以千萬計，實非常況。如理大常務及學務副校長衛炳江表示，政府若無資助的話，校方有需要在經常開支調撥資源，這勢必影響大學於教學、學術研究、甚至科研、醫學研究等的資源分配，長遠絕對不利本地的高等教育發展，可見政府資助的需要。

不應「懲罰」院校

社會上有聲音堅持大學應獨力負責，如民建聯立法會議員葛珮帆認為，大學面對衝擊時要求警察不要進入校園，惟當大學受破壞時，卻認為是別人責任，認為此為雙重標準，大學應為復修工作「自行埋單」。然而，當時院校拒絕警察進校，是否有助防止衝突進一步升級，始終也不能排除。再者，若然財政問題波及高等教育發展，政府始終有需要伸出援手。政府亦要避免予社會觀感，因為政治衝突而「懲罰」院校。

大學校園因政治衝突而變得滿目瘡痍，絕對為社會各界之心痛、惋惜，無論是大學校舍以至社會關係，均須從速修復。政府應容讓大學向教資會申請非經常補助金，資助院校的修復工作。