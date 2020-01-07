大學修繕校園事小　重建信任事大

踏入1月，大學陸續開學。去年底大學慘成反修例衝突風眼，學術殿堂被稱為戰場，不少大學校園因而變得瘡痍滿目，新學期大學管理層的要務，莫過於帶領學校再回正軌，以及保護校園以免再遭衝突波及。個別大學在校園加裝閘機管制出入，縱或能強加保安和保護校園，但校方更應明白更重要的責任在於重建信任及教導學生。

自「中大攻防戰」、「理大圍城」等衝突，數間大學的校園經歷嚴重破壞，學校更提早結束學年。受創甚深的大學重建校園，並且避免類似事件再度發生。鑑於去年大學衝突愈見校外人士身影，大學管理層戒備外來的「滋事份子」，多間大學均陸續採取更嚴格的保安設施，例如於校園各出入口派駐保安，以檢查師生身份證明文件，及為到校訪客進行登記，部分院校甚至於校園範圍中圍上鐵板及設下水馬。

隨開學在即，理工大學更於主要出入口加裝鐵閘與閘機，進一步加強進出校園的管制；浸會大學亦緊隨其後，除了正安裝類似裝置外，更將實施新的訪客登記制度，要求訪客須事先上網登記到校手續，而未有登記者則須由大學職員帶領到校門登記，方能進校。

理大在近暢運道正門位置加設入閘機，加強出人管制。（理大校董李傲然提供）

校園須兼顧保安與開放

一方面，各大院校嚴陣以待，務求保障新學期運作暢順及確保學園安全，不無道理。除了大學管理層外，公眾亦期望大學可重返正軌，恢復其生產知識、傳道解惑的應有功能，而非再被政治風波「騎劫」，甚至為衝突而癱瘓不已。但另一方面，佈防過重有可能矯枉過正，影響學生校園生活之餘，也損害大學應有功能。例如理大校園Z座有近8,000平方米的公眾休憩用地，地契規定公眾必須可達，並須於每日早上7時至晚上12時開放，加裝閘機無疑將阻礙公眾人士進出，被質疑有機會違反地契，地政總署亦稱將與校方跟進，可見做法不無爭議之處。

八大受公帑資助，即使普遍範圍不如理大Z座般具明文規定，大學校園亦應盡量對外維持開放，容讓公眾進入、甚至使用部分設施。大學為獨立自主的法定機構，具管理校政的自主權，自然有權決定開放校內設施、空間予公眾使用，但在過去本地大學一般均秉持高度開放的原則，除了舉辦無數開放予公眾參與的學術講座及研討會，校內公共空間大致上亦開放予公眾逗留及休憩。保安需要及校園開放兩項原則，乃校方須小心平衡。

師生首要重建關係

更重要的是，校園保安只是大學開學的其中一項挑戰，而且是較次要的工作。正如我們早前曾指出，當社會部分年輕人走上犯法歧途，師長責無旁貸。在反修例示威中，有大學生採取激進手段，大學師長有無可推卸的責任。誠如中大周一（1月6日）復課當天，校長段崇智向師生發信指出，「除了修繕基礎設施，眼前更大的挑戰是重建大學成員、夥伴及不同持分者之間的信任」，當社會深陷政治衝突、大學生投身社運，師長如何聆聽他們的需要，引導他們成熟地處事，方為當前更重要之事。對此，校方若然只知增強校園保安，甚至被視為過於強硬，我們又如何能期望他們能重建與學生的關係？

反修例風波持續至今，社會衝突何時休止無人得知。但真正的「止暴制亂」並不可能來自執法，而是需要社會的討論、了解及重建信心，大學在此理應扮演不可或缺的角色。凡年輕人的行徑皆擁抱，或以強硬態度對待所有參與社運的年輕人，兩者是過猶不及，均無助社會重新出發。比起修繕校園和加強保安，化年輕人的躁動為推動社會改變的動力，是當下香港更需要做到的事。