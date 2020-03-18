【新冠肺炎】政府可租用酒店檢疫

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）發展成全球大流行，周二（17日）早上，行政長官林鄭月娥宣布向全球發出紅色旅遊警示。從3月19日凌晨起，所有從警示地區扺港的人士，包括香港永久居民，都需要接受14天強制檢疫或醫學監察。可以預料，未來香港的檢疫措施將為防疫戰的最前線。

港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，未來將會有大批歐美留學生返港，如果到港人士立即進行家居隔離，會有機會做成家庭感染。（資料圖片／余俊亮攝）

家居隔離非最佳辦法

因應疫情全球爆發，港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，未來將會有大批歐美留學生返港，如果到港人士立即進行家居隔離，會有機會做成家庭感染。何柏良推斷返港人士到埗後返回家中，或者入住酒店後，將可能令病毒向全港18區擴散，香港政府如不作任何攔截，香港或於兩星期後「淪陷」。

「淪陷」之說或許恐怖化了事情，但面對疫情，市民不能掉以輕心。回港市民在家隔離，但一家人共同生活，確診個案經密切接觸可能由一變三，而且家居隔離個案分布各區，難言是中斷傳染鏈最佳辦法。在家進行隔離，只可說是防疫設施有限之下的無奈之舉。

旅遊業陷入蕭條，外地旅客人數急遽下降，大量酒店房間空出，都令酒店有成為檢疫場所的條件。（資料圖片／羅國輝攝）

政府可主動租用酒店

為防範本港因外地輸入個案而出現社區爆發，政府應從防疫設施方面著手，正如何柏良建議所指，政府可租用酒店房間作防疫之用，首先集中返港人士進行首輪檢查，在初步陰性結果出來後再進行家居隔離。甚至政府在資源充足的情況下，亦可考慮長期租用酒店供返港人士入住隔離。

旅遊業陷入蕭條，外地旅客人數急遽下降，大量酒店房間空出，都令酒店有成為檢疫場所的條件。政府租用酒店可紓緩部分酒店業壓力，亦可解決部分防疫設施不足問題。惟衛生署決定前要注意酒店環境，如通風系統、水管渠道等是否適合用作隔離。而且在租用酒店之後，因為酒店員工原非醫護專業，照顧隔離人士也非工作範圍，所以酒店應由衛生署人員管理，及為酒店員工提供裝備和支援。而且選址亦須謹慎，盡量避免選擇人口稠密的地方。

防控疫情，香港政府可以參考澳門做法。澳門目前正要求多個國家人士進行隔離，並須在指定酒店隔離醫學觀察，惟費用由外地人士自行支付。為防止如本港隔離營般有人濫用酒店，港府也可以仿效澳門，要求在紅色外遊警示下從外地進入本港的非本地居民，自費支付隔離費用，減輕政府酒店負擔之餘，亦減少外來人士現時前來本港。