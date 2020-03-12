【新冠肺炎】上下班車廂逼爆　或成疫症爆發危機

公務員3月2日起逐步恢復回辦公室工作，不少公司亦跟隨政府的步伐要求員工回公司上班，繁忙時間交通回復擁擠。但以往逼爆車廂的情況，在疫情當前已不只是不舒適的問題，更潛在疫症傳播風險，政府必須正視。

3月5日，中華預防醫學會主辦的《實用預防醫學》刊登了一篇論文，分析湖南一名患者乘搭空調小巴和客運大巴時傳染多達11人的案例。其中在密閉大巴內，病毒最遠的傳播距離為4.5米。這一案例充分說明了疫情期間乘搭交通工具的風險。

密封車廂的危機

當然，這宗湖南個案中傳染者和被傳染者均沒有戴口罩，與香港大部分市民戴口罩的情況不同。然而，因為缺貨或種種原因，難免有乘客未能戴口罩，公共交通工具中的傳播風險始終不能低估。比如有的士司機反映，即使知道乘客發燒也無權拒載，只能盡量調校車窗，保持空氣流通。對於普遍空調密封的巴士和地鐵，情況尤其值得憂慮。九巴陸續改設通風窗以加強空氣流動，減低疫情傳播的風險，值得其他公共交通公司考慮。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪（圖左）指，為回應乘客需求，將改裝約200輛巴士，期望最遲半年內完成，下一步視乎乘客的反映再作改善。（歐陽德浩攝）

因此，除了靠市民自覺配戴口罩防疫，減少公共交通上的傳播風險，政府也應討論能否效仿澳門，規定乘搭公共交通工具時必須配戴口罩。當然，澳門政府統一負責口罩供應，才有條件實施這規定，所以香港政府若考慮實行這樣的政策，應同時保障市民擁有口罩。

交通班次與乘客密度

其次，即使未能強制所有乘客配戴口罩，公共交通的乘客密度也是關鍵。相對於湖南案例中並未坐滿的通勤密度，香港人滿為患的巴士情況更令人擔心。香港公共交通本就客流量大，再加上巴士公司因2月整體載客量較過往急跌四成，削減了班次，3月陸續恢復上班後相當擁擠。多區居民反映，減少班次的安排讓每班車人滿為患，擔心車廂擠逼會令病毒更易傳播。

對此，運輸署實應與公共交通公司協調以及加強班次監管。尤其是早前黃大仙區議會揭發，九巴的部分削班其實並未得到運輸署批准，運輸署更加不能坐視不理。的確，疫情之下巴士公司需要考慮收支平衡，但同時也不應不顧念作為一間企業在特殊時期的社會責任。而政府亦可考慮予以相應的補貼，與企業共度時艱。根據新的研判，此次疫情或持續一至兩年，是一場持久戰，因此唯有政府和公共交通企業合作，增開班次，才能盡量減低市民出行的風險。

有區議員擔心九巴削減班次後，令乘客更集中，增加傳播風險。（資料圖片）

盡可能在家工作

無論如何，人多聚集仍有風險。政府是為了逐步恢復必要的公共服務，才採彈性工作安排讓公務員恢復工作。企業實不應將此解讀為疫情已有所緩和，以為可以「回復正常」。對於一些可以在家辦公崗位，企業仍不應盲目要求回公司。對於實在需要回公司處理事務的人員，公司更應採取彈性時間安排或輪班制等措施，盡量減少通勤人流。這亦是在為香港社會的防疫做貢獻。

疫情拐點尚未明朗，且按照新的研判抗疫之路仍然道阻且長。在人流密集的香港如何防範公共交通成為新的傳染爆發點，實需政府、市民和企業的共同努力。