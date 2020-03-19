【新冠肺炎】疫症或社區爆發　「達陣」港人應自我隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，政府周二（17日）正式對所有海外國家發出外遊警示，自周四（19日）凌晨起所有外地扺港人士均要接受14日強制檢疫或醫學監察。在正式「落閘」之前，不少外地留學生已陸續返港。隨本港的外地輸入個案陸續增加，返港學生會否成為疫症爆發的藥引，為社會擔憂。

縱然「達陣」 仍須謹慎

外地感染個案陸續增加，其中英國、美國、澳洲、加拿大等熱門留學地，確診數目由數百至二千多不等，數字仍持續上升。周二的8宗確診及初步陽性個案中，已有最少3宗涉及返港留學生。周三的25宗確診中，更多達22宗為外地返港或有外遊記錄，多數與歐洲有關。

雖然不少留學生及市民趕及在周四前「達陣」，不在強制檢疫之列，但病毒入境無須護照，他們應該明白自己存在風險，或者正在病毒潛伏期，因此顧己及人，仍須謹慎減少與人群接觸，到埗後也應自我隔離。強制檢疫定於19日凌晨開始，依據政府說法，只是基於飛機航班的安排考慮，絕不等於19日前抵港的人身體一定健康。過去兩個月香港有效控制確診個案只為零星，並不代表我們不會步外地後塵，發生大規模社區爆發。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，相信部分返港人士或已受感染，未來兩周將可能發病，返港留學生回家隔離，也可能傳染家人。何柏良建議返港留學生抵港後應集中去指定地方，逗留兩三天做檢測，而政府也應考慮徵用部分酒店，以安置抵港人士及其家屬。留學生返港之後，就算無須接受強制隔離，最好還是自行隔離避免與人接觸。

畫面搞笑 也要認真看待

周二行政長官林鄭月娥與食衛局局長陳肇始在行政會議之前會見傳媒，其間二人一起拿出海報，並排讓記者拍照。相片在網絡引來一陣哄笑，各式改圖盡出，二人手上的海報內容卻似未得到社會的廣泛注視，實在遺憾。

海報上列接受家居檢疫人士的注意事項，值得市民關注。例如接受家居檢疫者，無論任何時候都應留在家中、盡量保持個人房間通風、與他人至少須保持一米，而同住家人也應避免共享餐點（例如夾餸食飯），並分開私人物品各自使用。

回港避疫不是《衝鋒21》，周四前「達陣」難言是喜事，返港人士必須小心謹慎。不論是為個人抑或家人親友健康，在檢疫期間所有密切接觸都應可免則免。假如久未回港掛念親友，不妨先用視像見面，或者等疫情過去再來聚會。