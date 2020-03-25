【新冠肺炎】香港之大　竟無「麥難民」容身之處？

新冠肺炎疫情肆虐，本港過去六日（3月19日至24日）平均每日確診逾30宗，繼早前政府因應疫情宣布將推「限酒令」後，香港麥當勞亦於周三（25日）起不設堂食，只提供外賣或送餐服務，有關安排將至少持續兩星期。麥記的最後一夜消逝，麥當勞的一眾「居民」今後何去何從，亦成為社會焦點。

麥記的最後一夜

+ 4 + 3 + 2

疫症下的麥難民

根據香港社區組織協會2018年的調查所得，當時共有448名無家者寄居在通宵營業快餐店內，組織幹事吳衞東預料，現時人數或許更多。而在麥當勞宣布不設堂食之後，也意味「麥難民」今後將再一次無家可歸。

一直以來，無家者彷彿被世界遺棄。早於疫情之前，無家者不論重返公園、隧道、橋底，都屢遭市民出於衛生考慮或不安而投訴。而政府過去推出的多項措施更對無家者「趕盡殺絕」，例如公園涼庭灑臭粉、長椅裝扶手、地上鋪石春，甚至直接圍板封橋底。早前政府因應疫情宣布關閉康文署設施，無家者最後可供洗澡的浴室已告「失守」，過去一個月的處境卻乏人關心。

如果可以脫離露宿，相信不少街友也想有個安樂窩，晚上在高床軟枕睡覺。麥當勞本非住宅，公園、橋底也難言是無家者的歸宿。誠然，麥當勞作為餐廳，本無讓人寄宿的義務。但無奈香港寸金尺土，一個房間、一間浴室也得來不易，社會明白麥難民的難處，職員也鮮見趕人。惟麥當勞因疫情要停止堂食，麥難民被趕出麥記，令潛伏香港多時的無家者困境再次現形。

麥當勞3月25日起調整營業時間，晚上6點後不設堂食，只提供外賣或送餐。（盧翊銘攝）

無家者應該有家

餐廳一方面有防疫需要而關門，市民另一方面需要容身之所，但社會之所以落入如此兩難，根本原因在於政府沒有從及早解決問題。麥當勞暫停堂食，應該成為當局正視「麥難民」問題的契機，至少應檢討現時現時受政府資助及由社福機構自負盈虧的宿舍數目，並準備為難民提供臨時居所，再行協助就業、儲蓄，給予他們翻身機會。

從防疫角度而言，麥難民失去容身所後，既要到處流連，也無足夠地方可以清潔自己。無家者的個人衛生已難照顧，要他們為雙手消毒，或者在睡覺前先將周圍清潔，也未免是天方夜譚。而且他們居無定所，有時又難免出入人多地方，一旦有無家者確診，傳染鏈將難以追蹤。在疫症之下，繼續讓無家者無家可歸，有可能會潛藏傳播危機。

房屋問題或許不是一時三刻所能解決，不過疫症當前，讓無家者照舊流連街道也非上策。政府可考慮開放臨時收容中心，供麥難民暫時使用。開放中心當然可能吸引人流，當局需注意防疫，例如應為各區臨時收容中心設置人數上限，避免空間過於擠迫，或者可以分時段開放浴室，至少讓無家者可以有足夠的清潔用品，以及一個可以洗澡的地方。而社會福利署亦應為無家者提供替換衣物、防疫用品等，力免病毒在無家者群體之間爆發。