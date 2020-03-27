【新冠肺炎】舉報機制混亂　市民自律治本

新冠肺炎疫情肆虐，本港實施多項入境限制措施，包括非本港居民從海外乘飛機抵港不能入境，香港居民回港後亦要接受強制隔離。衛生署就此設立熱線，為受檢疫人士提供協助，但因應近日出現的偷走事件，號碼意外變成舉報熱線。雖然將之喻為「獵巫」實為誇張，但「獵帶」行動似乎出現，繫上手帶的檢疫人士行蹤備受關注。

耍走市民難言理想

上周五（21日）衛生署衛生防護中心表示，留意到網上有檢疫人士剪斷手帶外出，認為有關人士違反隔離令，會與律政司跟進這些個案，並指市民若發現類似事件，可致衞生署熱線21251111或21251122舉報。惟近日有熱線職員向《香港01》表示，違反檢疫令屬刑事罪行，衛生署不會作出拘捕。直至職員向高層反映後，當局才向職員澄清衛生署不會接受舉報資料，並要求舉報人自行報警。

政府既以「同心抗疫」作為口號，各個部門應該展示團結。但對違反檢疫令的個案，部門之間權責不清，衛生署與警方互相「耍走」市民。一方面衛生署所接來電，不少舉報市民表示是警方指示尋找衛生署，但一方面衛生署又無執法權力，舉報人最後還是要聯絡警方，各部門指令混亂，疫症當前難言理想。檢疫令推行至今接近兩個月，對於檢疫人士的「偷走」個案，部門之間應一早制定程序跟進，例如將懷疑違反檢疫令的個案統一交由警方處理，不致令市民混淆。

3月24日荃灣檢疫人士違規外出

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舉報成風回歸自律

程序混亂需要得以理順，但檢疫人士也要自律留家。外地抵港人士的強制檢疫措施自上周四（19日）開始，政府已發現至少有41人涉擅離居所，檢疫人士的活動「層出不窮」。有檢疫人士網上自拍剪下手帶，有人吃牛肉飯，有人在希慎廣場出沒。其間一名男子檢疫期間被舉報外出進食車仔麵，衛生署到場發現男子發燒，現場警員旋即退後數米，由疫情而生的不安由此可見一斑。

市民難免擔心檢疫人士擅自外出，可能導致病毒在社區蔓延，但由人人自危變成互相懷疑只是一線之差。市民舉報違例個案，用意本非壞事，但當社會演變成互相監控、互相防範，屆時人與人間的社交隔閡，便不只是防範飛沬的一米距離。檢疫人士應該保持自律，為他人著想自行留在家中。為求出街吃一碗車仔麵而負上刑責，既自私，亦不智。