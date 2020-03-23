【新冠肺炎】電子手環檢疫兒戲　政府應汲取教訓

隨疫情愈見嚴重，有專家估計本港將出現第二波爆發。政府上周要求所有外地入境者（不包括本地居民）進行家居檢疫，並且每人派發電子手帶以助監察，為首次港府大規模應用電子手帶檢疫。可惜，連日來有關措施屢見「甩漏」，近日網上流傳接受檢疫者以不同手法脫下手帶，甚至直接戴手帶外出，惟政府似乎懵然不知。外出者的自私與政府的疏忽，均不利社會防疫。

政府居家檢疫一直備受批評，特別是早前未有廣泛運用電子手帶，故檢疫人士容易離開其居所，造成潛在的社區傳播風險。政府月中宣布將進一步利用手機應用程式配合電子手環於居家檢疫的監察上，透過人工智能及大數據分析各種訊號變化，更準確核實檢疫人士是否身處家中，並指出已於市場訂購6萬個一次性的電子手環。

政府從市場先後訂購一次性電子手環共6萬隻，當中近5,000隻已交付並完成測試，可供使用，其餘5.5萬隻將陸續送達。（資料圖片）

手環分發、啟用工作混亂

隨政府上周四（19日）擴大家居檢疫的執行，至今一共派發逾19,000條電子手帶，惟有關措施成效卻受不少質疑。首先，政府在手帶的分發、啟用工作上明顯混亂。連日來不少媒體均有報導，有外地抵港者被政府人員「走漏眼」，入境時未獲派電子手帶，有事主更向機場人員查詢不果，等候多時竟獲告知毋需配戴手帶，其執行不但兒戲，甚至與政府政策安排矛盾。另外，電子手帶要成功啟用，必先啟動手機的「居安抗疫」流動應用程式，惟有不少報導指檢疫人士等上數十小時仍未收到當局發出的短訊密碼，以致無法啟用程式，電子手帶的作用亦形同虛設。

政府安排如此混亂，明顯事先未周全準備。食物及衛生局局長陳肇始曾解釋因部分時間的抵港航班數量過多，才導致處理流程一度滯後，目前已經漸得理順。這或許能為其手帶分發混亂稍為「開脫」，但政府未有事先按當日航班、抵港人數作做預備仍是箇中癥結。而且誠如有份協助政府引入手帶的立法會議員田北辰所批評，政府一早已有數千條手帶存貨，政府理應可預先做好測試，以應付大批人啟用手帶對相關網絡、伺服器所造成的壓力，政府就此無疑失責。

手環竟無助監察檢疫者居家

即使成功啟用，電子手帶於監察檢疫人士的功能亦有不少弊病。近日網上流傳不少「教學」，有疑似留學生於社交媒體上載照片，顯示她順利脫下及重新戴上手帶，教人質疑穿脫手帶的實非難事；另外，亦有疑似檢疫人士剪斷手帶外出遊玩。政府強調破壞手帶等同違反檢疫令，但政府資訊科技總監林偉喬卻承認電子手帶存在漏洞，縱使系統不定時會發出訊號，要求接受檢疫人士掃描手帶上的QR Code，但如檢疫者若剪斷手帶後把手帶與手機放在一起，並藉他人幫助按程式要求拍攝手帶QR Code，檢疫人士有心外出始終並非難事。

有人違反檢疫令，並上載照片至社交網站。（網上圖片）

作為有機會的潛在患者，檢疫人士冒險走進社區活動，無疑是賭上公眾安危，只顧自利之舉。但政府同樣有責。諸如手帶能輕易穿脫，實為政府未有事先做好相關產品測試之故。更嚴重的是，電子手環為監察檢疫人士在否家中的重要工具，政府卻未能即時得知手帶遭受破壞，更是教人費解。田北辰表示建議政府購買另一款內具電線的電子手帶，若被剪斷即可發現，但政府卻指因未能及時訂到足夠數量，故改用現時的手帶，這與明知漏洞所在，卻冒險「博」檢疫人士不敢剪去無異。誠然，疫情變化迅速，政府實有需要於短時間內起用電子手環，但若手環未能實踐監察功能，終究也是徒勞無功。

政府現階段通過電子監察系統突擊檢查，發現5人曾擅離居所，其中兩人更除去或剪斷監察手帶，而警方另外的執法行動亦發現36人擅離家居，目前尚未尋回。政府必須汲取是次教訓，當務之急為從速通緝有關人士，並須對上述違反檢疫令者予以嚴懲，方能以儆效尤。未來政府亦須加派人手突擊抽查居家檢疫的狀況，長遠上亦須改用在遭受破壞時可即時通知系統的電子手帶，才可以徹底堵塞相關漏洞。