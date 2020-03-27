【立法會選舉】登記功能組別的推手應是政制及內地事務局

立法會選舉將於9月舉行，不少人關心民主派在功能組別是否有勝算，並呼籲登記做選民。選情固然非政府的關注點，但鼓勵市民積極參與、做個盡責的選民，卻為當局之本份。當社會仍有不少人未在其界別登記，甚至不知道是否合資格時，政制及內地事務局是否應自愧不力？

社會有人發起登記為功能組別選民，爭取民主派9月搶灘。不少文宣提及不同功能組別的選民資格，諸如飲食界的選民要為食物業牌照持有人，並在登記為選民前一年內一直有營運業務；工程界則需要為註冊專業工程師或香港工程師學會會員。為了方便市民查詢，更有創科公司研發程式，供市民查閱所屬界別及登記程序。

對於政府，其當然要在選舉中秉持中立，不用關注不同政治勢力的選情。但當民間自發說明功能組別選民資格及呼籲登記成選民時，負責選舉事務的政制及內地事務局亦應反思，其過去的工作是否做得不足。

當民間自發說明功能組別選民資格及呼籲登記成選民時，負責選舉事務的政制及內地事務局亦應反思，其過去的工作是否做得不足。（資料圖片／盧翊銘攝）

不少界別選民資格複雜

功能組別過往在社會被視為一小撮的既得利益者，是小圈子遊戲，而且按照《基本法》第68條，立法會最終會達至「全部議員由普選產生」。但無論如何，功能組別仍然存在，而且能代表不同界別的聲音，政府比起任何人都更有義務鼓舞市民積極參與。

或許因為資訊科技界曾發生「種票」事件，政制及內地事務局對功能組別，過往較多談及查核選民資格等。即使其轄下之選舉事務處亦設有網頁，說明各功能組別的選民資格，但客觀現實上，不少市民仍然未清楚其準則。部分界別較為複雜，如體育、演藝、文化及出版界，四個小界別的選民登記資格各異，演藝和出版界容許個人選民登記，但體育和文化界只有團體票，而文化界則規定指定團體成員方可成為選民等。

無論如何，當社會出現一輪登記選民的文宣，甚至創科公司研發應用程序以助查詢時，便反映官方資訊可以更便利，宣傳可以做得更多。