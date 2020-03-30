【新冠肺炎】特朗普圖封州被指越權　中央與地方權力如何劃界？

新型冠狀病毒疫情肆虐全美，各州醫療物資緊絀。於中國疫情最嚴峻之時，曾出現過各省互扣對方抗疫物資，而歐盟亦出現各國扣起對方裝備。幅員廣大之美國亦出現物資分配不均亂象，更激起聯邦政府與地方衝突。總統特朗普被指控偏袒紅州，冷落藍州。如特朗普對家鄉、紅州佛羅達州長德桑提斯（Ron DeSantis）有求必應，卻對受疫症打擊最嚴重之紐約州長科莫（Andrew Cuomo）要求供應個人防護裝備抱有懷疑，稱不相信紐約需要三、四萬部呼吸機，惹來兩人隔空開火。

這只是聯邦與地方之間爭拗冰山一角。特朗普日前又稱考慮於紐約、新澤西、康涅狄格州部份疫症肆虐地區實行兩周隔離令，令三州州長大為反彈，科莫稱聯邦政府無權對州實施隔離令，甚至聲言會告上法院與聯邦政府對簿公堂。事實上聯邦法律賦予衞生及公共服務部部長採取行動，禁止傳染病從國外輸入及在州與州之間蔓延。然而此法例只容許扣留患有傳染病之個人進行醫學檢驗，而未有清晰釐定全州隔離令之合法性。而1944年之《公共衞生服務法》中有「防疫封鎖」（cordon sanitaire）條文，或給特朗普可用作「封州」之法律依據。

由於三州州長大力反對，又稱特朗普未諮詢，最終亦令後者立場軟化，指未必需要動用隔離令，並稱會先跟有關部門及各州州長商量。其實美國以合眾為一而立國，聯邦制度運行多年雖見中央政府權力愈加膨脹，地方政府依然掌握不少實權。全美50州州長幾乎可以各自為政，在此紛亂之疫情裏有利有弊。早前特朗普稱要於復活節全面恢復經濟生產，亦被眾多州長齊聲反對。州政府可因應各地不同程度之疫情，迅速頒佈禁足、隔離、封州等法令，毋須中央統一調度，就算特朗普要求全國復工，州長亦可違抗中央，拒不受命。

美國中期選舉：早前獲前總統奧巴馬助選的民主黨人惠特默（Gretchen Whitmer）當選密歇根州州長。她曾公開批評捲入性侵醜聞的大法官卡瓦諾，並支持#MeToo反性侵運動。選舉結果出爐後，她在兩名女兒的伴隨下上台謝票。（VCG）

特朗普未善用聯邦制

要擺平地方大員，有賴中央跟各州通力合作，然而特朗普每事皆要在社交媒體大放厥詞，跟各州州長唇槍舌劍，亦令聯邦與州政府之間出現不協調甚至衝突之亂象。特朗普希望各州可各自領導抗疫工作，稱中央非物流秘書，並着其自行尋找物資供應鏈，然而聯邦政府轉過頭卻在該供應鏈盡購所有物資。此亦變相造成富州能以高價斥資購入物資，相反窮州則無法取得足夠裝備。南部俄克拉荷馬州便稱其個人防護裝備將於一周內耗盡。特朗普日前終於首度動用《國防生產法》徵用通用汽車生產呼吸機，雖然對於全國面對之裝備荒規模遠遠不足，但此卻正是聯邦政府獨有權力。

特朗普未有好好運用聯邦權力之餘，反而樂於跟各州民主黨州長抬槓。除了跟科莫一直公開駁火之外，特朗普亦批評曾於年初國情咨文中，代表民主黨回應特朗普之密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）只懂投訴，又着副總統彭斯不要打電話給「那個密歇根女人」。特朗普又攻擊曾參與民主黨總統初選的華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）為失敗之總統候選人及卑污之人，又稱不會親自跟英斯利對話，只會叫彭斯代替他進行對話。以個人之自尊作為跟各州州長合作之前提，恰好暴露特朗普欠缺大將之風之狹窄心胸。

特朗普以個人自尊及偏好、自身政治利益、私人關係作為抗疫盤算之一，令其跟各州州長爆發無謂口舌之爭，給外界美國中央地方各自為政、協調紊亂、分工不明，甚至有特朗普親疏有別之偏袒印象。州政府有權力應對各地不同程度之疫災，為聯邦制度靈活之處，而聯邦政府手握龐大權力，於裝備及物資上為各州於海內外尋找供應鏈，於綜觀全局之視野上統一調度，亦可為各州之抗疫工作提供強大後盾。此互補作用，本來於中央及地方之間之溝通及通報上便可解決。然而由於特朗普個人性格及媒體對其本身之敵視，令小事化大，也為美國之抗疫添煩添亂，亂象頻生。