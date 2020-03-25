特朗普促復活節復工　為救經濟放棄抗疫？

耶穌在二千年前被釘十架，卻在三日後復活升天，被世人視為神蹟並流傳後世，成為基督教立教之本，也成為每年復活節之由來。二千年後世上最有權力之男人——美國總統特朗普似乎想照板煮碗，日前竟稱要在三周內——復活節前抑制新型冠狀病毒疫情，並於假期恢復經濟活動。然而美國之確診人數近日以近乎每兩日增一倍之速度急速上升，比其他國家之同期增長都要高，周二（24日）晚已逾五萬人確診，近800人死亡，更刷新單日最多死亡個案之逾百宗。在此急速惡化之情勢下，特朗普拒絕封城，反而要在三周內令美國經濟復活，只怕在奢望極為艱難之神蹟。

政治領袖寧救經濟而不惜犧牲人命，在此場疫症中屢見不鮮。兩周前當意大利被疫症肆虐而進入鎖國狀態，德法等國確診人數大幅上升之時，海峽對岸之英國首相約翰遜上演一場「佛系抗疫」，拒絕接收疑似病人，不為之進行病毒測試，不倒課、不停市，其衞生顧問更鼓吹「群體免疫論」，主張放任讓國民染病生成抗體，便可抵抗疫症。海內外輿論一片嘩然，直斥約翰遜為免癱瘓經濟及令保險公司冒受損失，堅持全國繼續上班上學，置國民健康於不顧。

特朗普拒動用國防生產法

美國股市因疫情大崩盤，聯儲局數度動用萬億計儲備救市，並推出無限量化寬鬆措施，另一邊廂卻遲遲未拿出一分一毫，援助因疫情而無法上班或營業之數以千萬計美國家庭。共和黨拋出之經濟援助計劃，對於扶助基層勞工家庭錙銖必較，卻豪花50億美元支援大企業，當中毋須加設任何條件，等同向大財團大孖沙送錢。其實特朗普從疫情爆發之初亦一直淡化事件，稱此為媒體以及民主黨故意加鹽加醋之騙局，為的也是要穩住經濟。

然而由於輕視疫情，美國已陷入不可收拾之境地。本來特朗普曾一度扮演戰時總統，領導全國上下一心抗疫，更聲言會採用《國防生產法案》強制企業生產醫療用品，不及一周卻又打退堂鼓，稱不會動用法案，轉口風改以穩經濟為主調。

美國的疫情愈來愈嚴重，紐約州成為全國重災區。圖為州長科莫3月24日在雅各布賈維茨會議中心召開記者會。科莫指，紐約州的感染率正在加快，距離爆發危機只剩最多兩周。（AP）

蓋茨：沒可能如常運作

事實上中國武漢自1月23日封城，直至4月初方敢解封。意大利3月9日起全國禁足亦已兩星期，疫情亦仍未受控。特朗普至今依然沒有採取大規模全國強制措施，卻竟聲稱可在三周內全面復工，根本是癡人說夢，更把定下目標太高而招致失敗。為此特朗普亦引來各界抨擊，其中微軟創辦人蓋茨便稱：「此並沒有中間方案，很難跟人說『繼續去餐廳吧，買新屋，無視那街角的一堆屍體。我們想你繼續消費，因為有一名政客認為國民生產總值增長是唯一有意義的事。』」特朗普之潛在對手拜登亦直言叫其閉嘴，而紐約州長庫默（Andrew Cuomo）亦稱：「沒有美國人會說，不惜犧牲人命以加速經濟發展，因為沒有美國人會說人命值幾錢。拯救生命是首要任務。」

庫默自爆發疫情以來，幾乎每日召開記者會向紐約州居民解說抗疫工作及宣傳防疫資訊，令之人氣急升意外成為此場災難之英雄。反之特朗普卻要趕在三周內恢復經濟，此不可能之任務明顯如同向外界釋出放棄抗疫之訊息。的確，在此重大危機之中，正是考驗政治領袖之試金石。究竟人命還是經濟更為重要，勞工還是財閥值得施以援手，此最簡單不過之道理，竟成為國際政壇之照妖鏡。