【新冠肺炎】出入疫廈再巡食肆　食環程序須謹慎

新冠肺炎疫情在本港肆虐，食環署工作量隨之急升，既要巡查食肆是否合乎禁聚令，連清潔疫廈亦在工作之列。雖然食環署日常工作並不包括直接接觸患者，但仍然令部分食肆員工感到不安，擔心食環職員可能成為病毒「順風車」，將病毒由疫廈帶到餐廳廚房。

3月28日晚上，警方及食環署人員晚上到港多處突擊搜查食肆及酒吧，據悉食環署人員會調查酒吧有否遵照政府的防疫措施，而警方則會了解場內是否有違反隔離令人士。（資料圖片／李澤彤攝）

食環分工混亂

政府自上周六（28日）起管制食肆營運，規定每張枱相隔最少1.5米，堂食每枱不可多於4人入座，餐廳客人亦不可過半等，措施為期14日。食環署自新例生效後共巡查近3,200多間餐廳，發出280次勸籲，主要涉及餐廳未有為顧客量度體溫，以及餐桌之間距離未符合1.5米規定。食環職員近日可謂忙得不可開交。

食環衛生督察日常負責巡查食肆以及處理衛生投訴等工作，但在疫情之後，衛生督察亦須帶隊消毒確診者單位，並監督接收隔離者的家居垃圾。在食環工作大增同時，有傳媒發現一名衛生督察在同一日內，同時兼任清潔疫廈以及巡查食肆工作，在前往確診者單位後，隨即巡查某大型商場的四間店舖。有店舖員工向傳媒表示，食環人員通常會視察廚房，有時會逗留接近半小時，認為署方安排令人擔憂。

雖然衛生督察工作不包括接觸患者，感染風險不如醫護，但因為工作需要出入確診者單位，處理家居隔離個案等，消毒、清潔等工作仍須做足，在確診者單位工作後不足一小時便前往視察食肆，外界擔心消毒會否未足。隨確診人數逐漸增加，須接受家居隔離者與日俱增，食衛署可考慮因應疫情設立專隊，輪班跟進疫廈工作，甚至在經研究後參考醫護行「dirty team」制。為令市民安心，出入疫廈與食肆最好分開執行。

警方及食環署人員聯合行動

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保護衣使用欠指引

疫情之下，不僅衛生督察被同時安排進入疫廈以及食肆，保護衣的使用情況亦令人憂慮。食環署職員在進入確診者單位工作前，只是在樓梯間更換保護衣，而在工作完成後，職員依然回到掛滿住戶衣物的梯間脫下保護衣，住戶亦需為此重洗該處晾晒的衣物。食衛署穿脫保護衣的程序不夠嚴謹，難免令市民憂慮食環署並無跟足專業標準。

若然保護衣胡亂穿脫，不僅浪費珍貴裝備，也形成播毒危機。食環署在保護衣用法上應資詢衛生署或其他專家意見，並由署方為保護衣的使用撰寫指引，例如規定保護衣的穿脫要求，更換期間職員之間的距離，以及棄置保護衣的程序等。正如衛生防護中心張竹君指出，近日無法確定感染源頭的個案日增，病毒正在社區傳播，食環署的疫廈工作可能有增無減，有關指引應該盡早制定，避免他日造成混亂，珍貴的保護衣得物無所用。