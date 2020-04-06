【新冠肺炎】窺探日本疫情「受控」的真相

最近，日本傳出東京將會「封城」的消息。按日本多個媒體報道，日本政府很可能於周二（7日）發表「緊急事態宣言」，東京和大阪亦可能會封鎖。由於日本自2月來確診數字很少，很多人以為日本的疫情已受控，對於突然「封城」感到不解。然而，從各種方面觀察，日本疫情受控很可能只是假象。隨着東京即將封城，日本疫情爆發，很可能才真正開始。

奧運延期與第一波疫情

日本雖然與中國鄰近，而且在鑽石公主號郵輪事件的處理亦有疏忽，但其確診數字卻一直不算高，每天新增個案通常為200多宗。然而，日本的確診數字不能充份反映其疫情，因為日本的檢測數字一直不如理想。按日本的官方標準，只有曾到過中國武漢並連續多天發燒，或有接觸過確診者才可以檢測。就連美國駐日本領事館早前向在日美國人發信中亦指出，日本的檢測太少令人無法得知真實疫情，呼籲他們盡快回國。

美國駐日本領事館早前向在日美國人發信中亦指出，日本的檢測太少令人無法得知真實疫情，呼籲他們盡快回國。（網站截圖）

2月日本自武漢撤回人員後，當中大部分沒有隔離便直接繼續上班，甚至網絡上有人分享自己因怕被辭退，明知發燒但也只能吃退燒藥繼續上班。這都意味着日本可能早已有社區傳播，日本厚生省大臣加藤勝信亦指出社區傳播無可避免。既然都出現社區傳播了，這種檢測標準就明顯漏洞百出。而且，自歐美大爆發後，日本還沿用此標準，亦完全無視了由其他地區返國者的風險。再加上，直至3月底為止，日本官方並沒有推出足以令人覺得會改變社區傳播的政策，科學上無法期望能切斷社區傳播鏈。

官方壓低確診數字，外界認為與日本政府想如期舉行奧運有關。3月24日，日本在各種壓力下宣布奧運延期後，由於「壓低數字」的可能誘因不再存在，不少評論提出日本疫情會開始變得更「真實」。與此同時，日本疫情在3月底開始轉壞，首都東京幾乎每日刷新確診數字。當然，這也可能受3月後歐、美疫情大爆發所影響。而且3月開始進入櫻花季後，從各地都可見很多日本人大量聚集於名勝賞櫻，當中不少人甚至連口罩也未帶，也很可能成為疫情爆發的契機。

+ 4 + 3 + 2

無論「奧運說」到底有多大程度的影響，但2月以來第一波的疫情沒有切斷，日本當下的疫情很可能只是第一波的延續。再者，以日本3月底以來的確診數據推論，社區大傳播已是不能避免。這也是為何日本當局此時刻宣布緊急狀態。

依靠國民質素的防疫政策

很多人一直認為日本國民質素高，甚至連香港的傳染病學專家袁國勇近日也表示讚賞。然而，先不論日本人會帶病上班這種行為會加速傳播病毒，抗疫的成果並不能單依靠「國民質素」，而必須依靠政府強而有力的政策。日本當局一直未有推行強力的社區隔離，政策根本乏善足陳，對阻止疫情沒有什麼幫助。正如前所述，當疫情在世界爆發如此嚴峻時，日本當局沒有阻止國民賞櫻聚集，從傳染病學的角度也是不可思議。

更甚者，在處理東京封城的問題上，日本犯下了嚴重的錯誤。東京封城在日本早已傳了數星期，但政府一直沒有明確的答案，這種典型的官僚優柔寡斷令問題變得更為嚴重。正如當初武漢封城前一刻，大量武漢人千方百計離開武漢，即使封城結果在一天內完成但也有不少人在最後關頭離開。東京封城的傳聞已有數周，已有不少東京人決定回鄉避風頭。無論東京是否封城也好，這些離開東京的人很有可能將疫情由東京帶離擴散全國。如此下去，日本疫情實在令人擔憂。