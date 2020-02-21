【從疫情重新認識日本】日本其實一直如此

新型肺炎疫情在日本惡化，日本當局的防疫政策顯得有心無力，甚至連厚生勞動大臣加藤勝信也坦承疫情於國內蔓延恐難避免。其中日本處理「鑽石公主號」的過程更引來大量批評，不少在船上的港人也深感日方安排令人失望。 周二（18日）神戶大學傳染病學家岩田健太郎在Youtube發布短片，指出「鑽石公主號」上面防疫工作一片混亂，船上就尤如一架「COVID-19（新型肺炎）製造機」。岩田的忠告尤似於中國因吹響了肺炎哨聲的李文亮醫生，因此被稱為日本的吹哨者。岩田的哨聲不但沒有引起公眾對抗疫的注意，反而被日本網民和右翼猛烈批評，結果在周四（20日）岩田被「滅聲」，刪去短片並在tweet上道歉。此番情境，竟與中國李文亮事件如出一轍。

2020年2月18日，日本神戶大學傳染病醫學專家巖田健太郎在視頻中描述了「鑽石公主」號上的混亂情況，但他在20日又將這段視頻刪除。（Reuters）

吹哨者岩田健太郎

岩田健太郎是傳染病學專家，在2003年SARS在中國、香港爆發時以日本專家身分在中國進行調研，也參加過伊波拉、禽流感和豬流感等病毒的研究，絕對能稱為專家。然而這麼一位專家卻沒有被邀請到「鑽石公主號」上去參與檢疫工作，竟然要自己衝線混進去，不禁令人震驚。如果說日本早有其他專家在指揮，只是沒有邀請他而已，那為何「鑽石公主號」上的檢疫工作又如此地可怕，這也是說不通。

在檢疫工作差之外所反映更大的問題是岩田之後的遭遇。岩田向船上的厚生勞動省官員指出檢疫工作的不是，卻被訓斥並被趕下船。負責指揮「鑽石公主號」檢疫工作的厚生勞動省官員橋本岳更在社交媒體上留言指斥岩田「身為專家，卻用這種手段（即冒充救援隊人員）混上檢疫中的船隻」，唯後來自行刪除了留意。更可怕的是，岩田在網上發布了影片後，在網上被日本右翼和保守派天擊「反日」，至周四岩田估計是不堪壓力在網上自刪了那段短片，更作出道歉聲明。

日本的真實一面

整件事上，可看出厚生省官員不尊重專家意見，在對疫症政策方面有點高高在上獨斷獨行的感覺。而更可怕的是，日本保守勢力之強大，甚至足以令「吹哨者」滅聲。很多港人看到日本這一幕感到心寒，甚至不斷發問「為何日本變成這樣了？」尤記得的是2011年，日本東北大地震時，日本人面到災情都井井有條的印象早已烙印於不少人心中。

011年，日本東北大地震時，日本人面到災情都井井有條的印象早已烙印於不少人心中。（日本NHK短片截圖）

的確日本的國民質素很高，尤其在守秩序與紀律方面特別出色。但在新型肺炎疫情日本政府的表現，我們不難看到這些良好表現的背後，日本也存在着很多問題。這些並非新問題，故此「為何日本變成這樣」本身是個偽命題。因為日本本來就是這樣，只是我們沒有發覺。

日本官僚主義的強橫，某程度上是從現代化之前已經留下來的問題，一直沒有根除。日本官員的權力很大，而且很少被挑戰，長久以來形成了「大人好大嘅官威」的情況。厚生省處理疫情的行為，就是官僚主義積習下來的表現，一點也不新鮮。至於岩田被「滅聲」一事，也是相當「日本」的結果。日本人強調集體性和守紀律，岩田違規上船的行為，在日本本身就是一件難以被接受的事情。而且日本保守派右翼的勢力強大，輿論機器都會對這些挑戰國家、集團主義的行為打壓。岩田最終被口誅筆伐，可謂「正常情況」。

日本官僚主義的強橫，某程度上是從現代化之前已經留下來的問題，一直沒有根除。（美聯社）

是體制問題嗎？

日本的例子反映了另一個值得深思的問題——就是疫情爆發是否制度問題？新型肺炎在中國爆發時，不少外媒都馬上解讀，以李文亮被「滅聲」為例子說明中國體制的缺點，認為只要問題發生在「自由民主」的國家，就不會變成如斯田地。肺炎疫情和「李文亮」事件都反映了中國體制存在問題，這是無從否認的。中國必須改革，開放更多的「民主監測」和「言論自由」，否則問題可能得不到根本解決。

不過，是否在其他「自由民主」的地方，就不會有問題呢？日本的疫情告訴我們，事情不是如此簡單。「自由民主」是個理念，在具體執行上會有種種問題，而如何執行就是「治理」問題。很多人認為，只要有「自由民主」便可解決問題，但這只是一知半解。「自由民主」是重要的，但如何執行的「治理」問題同樣重要。日本的例子告訴我們，有了形式上的選舉和自由，但欠缺治理上的突破，問題依舊存在，或許只是形式不同。