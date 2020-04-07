【新冠肺炎】秘魯回港多中招　政府檢疫安排應從嚴

港府上周二晚（31日）宣布將安排包機接載滯留秘魯港人，滯留人士於周六（4日）從利馬乘坐專機到倫敦，再轉乘政府專機返港，終於周日（5日）下午抵港。政府表示由於不掌握秘魯疫情，為妥當起見，特別安排滯留人士須先在亞博館等候檢測，結果呈陰性才可以回家接受檢疫。最終65名滯留人士中5人確診送院，另外18名緊密接觸者須送檢疫中心隔離，而其他返港者則須回家檢疫。

不能忽視檢測中心的風險

在未能準確掌握秘魯疫情，政府要求所有滯留人士須先作檢測，無疑為最穩妥的做法，惟政府檢測安排卻強差人意。據返港者透露，亞博提供的牀位之間無阻隔，確診者與他人的距離僅約十米。而且場內人士亦須共用廁所，雖然有專家指出亞博廁所抽風系統良好，若檢測者保持戴口罩及如廁後洗手，共用廁所的感染風險有限，但各人始終會移動，不能百分百排除互相感染的機會。

亞博作為檢測中心，原意為盡早辨識確診者，減低病毒流入社區的機會，但始終聚集有可能的潛在患者，政府必須做好預防減低交差風險的措施，如於床與床之間放置阻隔物，及減低高風險人士逗留場內的時間。政府可先將完成測試的滯留人士暫送返政府檢疫設施等候結果，而非要求他們於亞博「焗等」。

針對滯留秘魯港人而言，他們目前的染疫率暫為8%，已高於「鑽石公主」號郵輪的6%，且更有上升的可能，足見風險不低。政府本應將滯留人士先送往檢疫中心，而非讓他們逗留亞博館等候結果多時。當然此乃事後孔明，但接回滯留人士也因為當地感染風險高，為安全起見，政府應與之前接回滯留日本的「鑽石公主號」及湖北省的港人一樣，安排他們於檢測後送往火炭駿洋邨檢疫中心，可以至少暫住數天。

高風險人士不宜居家檢疫

事實上，即使檢測者呈陰性，但居家檢疫的做法仍具一定風險。誠如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，現時滯留秘魯港人染疫情況明顯嚴重，即使其現階段檢測結果呈陰性，但仍有可能處於潛伏期，若只要求他們接受家居隔離，恐怕其家人稍有不慎從而染疫，有機會製造社區傳播的缺口。在疫情爆發第二波之際，港府必須更嚴格預防病毒流入社區的機會，根本不能單以居家檢疫應付具明顯風險人士。故此政府除了要改善亞博的場地安排，也應以租借酒店等方式增加檢疫空間，加強圍堵疫症。