【新冠肺炎】「一步步」防疫的前提是政府有全盤計劃

新冠肺炎疫情持續，政府推出「限聚令」及限制消閒場所營業。但由於香港每日確診數字仍以雙位數計，社會自然討論是否需要「加辣」。除了不少公司照常營業，打工仔仍然通勤上班外，餐廳等場所需否進一步收緊限制，也是焦點。

陳智思表示這只是個人預計，對於未來會否限制港人上班，行會並未就此討論。（資料圖片）

可能限上班？

行政會議非官守議員召集人陳智思日前接受傳媒訪問，表示「如果下一次（疫情）在辦公室爆發，會不會限制上班？大家要有心理準備是會的」。不過陳智思表示這只是個人預計，對於未來會否限制港人上班，行會並未就此討論。

自「禁酒令」以來，行會成員不時對政府政策自說自話，政府宣布禁酒令後，更有七名成員公開質疑措施成效，而身兼行會成員的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，亦表示未曾與政府商討「禁酒令」。行會成員貌合神離，禁與不禁意見不一，這已令市民擔心政府推出措施是否未經深思熟慮。限制上班事關重大，政府更須小心處理，特首事前應與行政會議盡快就此討論。

雲端工作受技術所限，並非每間公司可以即時做到，而突然的技術改變，對一般中小微企亦甚具挑戰。（資料圖片）

「在家工作」須提前準備

陳智思周日（5日）在電台節目時表示香港仍有加辣空間，不排除要求非必要企業暫時關閉、禁止餐廳堂食等，但到底怎樣加辣，仍考驗港府智慧。正如他回應傳媒時所言，抗逆工作需要「慢慢一步步」，一刀切要港人留家或會引起混亂。但之後幾步政府該如何去走，政府至今未讓社會看見全盤計劃。政府先是禁酒令搖擺不定，及後Telegram又誤報關閉美容院的消息，疫情期間政府自製亂象，實不理想。政府須預留足夠時間讓店舖準備之餘，亦應事先為社會不同反應事先訂定計劃，做定幾手準備。

關閉非必要企業可以減少在社區活動的人流，有關措施值得政府研究。不過，要維持企業營運、保住員工就業，同時又要讓員工避免外出，這視乎政府能推動多少企業轉行「在家工作」。雲端工作受技術所限，並非每間公司可以即時做到，而突然的技術改變，對一般中小微企亦甚具挑戰。政府應提前與業界協調，例如可由商經局與創科局合作，為有需要的中小企提供技術支援，以在疫症期間維持一定經濟運作，在經濟與防疫之間取得平衡。對於被放無薪假的市民，當局亦應盡快提供財政支援。

早前有銀行員工在家工作期間，反而與同事相約行山，再自拍貼上網絡。（資料圖片）

措施不及自律 上班不宜行山

政府一方面應鼓勵企業允許員工在家工作，另一方面市民也要自律留家。「在家工作」原意為減少市面人流，拉遠人與人間的社交距離，斬斷病毒傳播鏈。在家工作不是放大假，市民在可行情況下應留在家中，減少外出。早前有銀行員工在家工作期間，反而與同事相約行山，再自拍貼上網絡。這一來破壞在家工作原意，令市面人流不能減少，其次與同事行山又可能形成傳播危機。政府措施再辣，關鍵始終要市民自律，疫症期間如非必要請勿外出。