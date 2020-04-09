【新冠肺炎】政府資助港鐵減價　羊毛出在羊身上

新冠肺炎疫情持續，民生經濟大受影響，周三（8日）政府再次召開記者會，宣布第二輪防疫抗疫措施。為緩解民生壓力，政府增加交通補貼及補貼港鐵減價。然而交通補助究竟能多大程度紓緩民困？

林鄭月娥建議7月1日起，港鐵車費八折，為期半年。同時，市民無論是購買月票還是都會票，一律減免100元。政府預計這項措施將會惠及500萬人次，成本16億財政損失，而這其中的一半將有政府幫補。港鐵隨後發聲明表示同意。另一方面，公共交通費用補貼計劃將降低門檻，由現時400元降至200元，屆時受惠人群預計亦將擴大至380萬人次。

加碼交通補助當然能減輕部份生活成本，但目前疫情肆虐，其作用或僅是聊勝於無。現時不少打工仔面臨無薪假或待業在家。再加上疫情襲來外出需求驟減，公共交通的補助並不能真正雪中送炭。更何況港鐵的優惠要等到7月才能生效，對於入今生活困頓的基層來說，更是遠水救不了近火。

受疫情影響，就把削減班次，既加劇人流聚集，亦令司機收入大減。九巴職員權益工會召開記者會促請運輸署關注前線員工的福利問題。(張浩維攝)

用市民的錢幫市民減價

其次，政府用公帑將承擔一半的優惠成本，也就是說用納稅人的錢請納稅人搭車，只不過是羊毛出在羊身上。港鐵盈利連年，港鐵2019年純利119億元。以這樣的盈利規模計算，港鐵完全可以自負16億財政損失。如果共克時艱是企業社會責任的一部份，那麼有能力全力承擔這一惠民乘車計劃的港鐵，為何還要用公帑貼補一半成本，用市民的錢幫市民減價？

更重要的是，港鐵並非一般的企業。港鐵承擔市民公共交通，與民生息息相關。在政策上，政府多年來向鐵路傾斜，甚至助其在交通市場上佔優，港鐵也以七成半股權為大股東。港鐵在情、在理、在能力，都可以承擔減價。不能忘記的是，港鐵屢次延誤，不少市民認為列車班次需要改善，但港鐵一直以來票價「可加不減」。也就是說，即便港鐵一力承擔八折優惠，也僅僅是在抵銷其加價。

更何況，港鐵更在上周六（4月4日）宣布削減班次，減少服務。周五（10日）起，東涌線及屯馬線一期在非繁忙時間削至約10分鐘一班；迪士尼鐵路線改以接駁巴士接載乘客；機場快線將在非繁忙時間削至每半小時一班，免費穿梭巴士以及市區預辦登機服務暫停。服務進一步減少的情況下，相應減價本就應該，怎就變成了隆恩浩蕩的惠民措施？

民建聯於2019年5月進行調查，發現54%受訪者不滿港鐵服務。（歐嘉樂攝）

政府只資助了港鐵減價，但不少市民出門其實乘搭巴士等其他公共，為何他們又沒有特別補助？更何況，受疫情影響，目前九巴縮減班次，一來增加了車廂的人流密集度，二來也讓車長收入大跌四成。九巴職員權益工會日前就此促運輸署作出支援，然而為何在新一輪的防疫抗疫措施中，政府仍只幫補盈利過百億的港鐵？

說到底，還是因為港鐵這上市公司，承擔的是公共服務，享有的是政府優惠及資助，但只向股東利益負責。這次政府用市民的錢補貼市民乘車的鬧劇，或許再一次提醒了社會，政府早應大刀闊斧改革港鐵，甚至部署回購。