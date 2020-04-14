【新冠肺炎】疫情尚未受控　各界不容鬆懈

本港周末確診個案數目回落，自3月中首次再錄得個位數字，無疑教人驚喜。但這不等同疫情受控，始終世界疫情愈見嚴重，可料疫情難以於短期內結束，本港更不能排除有爆發第三、四波的可能，社會各界仍不能掉以輕心。可惜不少人仍未有打「持久戰」的心態，未有準備於疫情下改變生活模式。

數字回落或是曇花一見

本港剛過去的四天公眾假期，確診個案「意外」地回落，連假首天 （10日）確診數字已低見16宗，周日及周一 （12、13日）更錄得4宗與5宗，是3月中以來首次確診個案再錄得個位數字。本港自3月下旬爆發第二波疫情，確診個案特別在隨海外回港避疫人士增加而急增，每日增長數以十計司空見慣，故周未重現個位數的增長的確「久違」。

確診數字回落確為社會欣見，但數字絕不意味疫情已經受控，各界如以為可鬆一口氣，未免過早。正如香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，輸入個案有下降趨勢，與公眾假期間病毒檢驗數目減少不無關係，如普通科門診、急症室的檢測由平日每日1000宗減至約400宗，加上部分私家診所未有營業，提交樣本化驗者因而減少，確診數字自然偏低。至於復活節假期對疫情的影響，當前確診宗數只能反映一兩周前情况，如衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，須待一至兩周後才知市民於假期活動會否造成新一波爆發。由此可見，社會實無鬆懈的理由。

防疫挑戰依然重大

港府過去採取多項嚴厲的防疫措施，對社會影響不淺，故如疫情有望緩和，自然有要求放寬政策的聲音。然而防疫工作始終須按國際情勢因時制策，目前新冠肺炎全球肆虐，部分歐美國家疫情更是愈演愈烈，政府在考慮應否延長防疫政策必須謹慎，不能因一時確診數字回落而輕懈下來。無疑本港4月的入境人數回落，復活節假期經機場回港的港人數目平均更只有500多人，與上月高峰近1萬多人相比已大幅回落，但國際疫情仍未見受控，本港疫情隨時因國際情況發展再次惡化，更遑論本地第二波疫情正是與突如其來的歐美爆發有關，港府更應汲取教訓加以謹慎。

另一方面，本地嚴厲防疫同樣關鍵，要預防病毒傳播，以至堵截社區傳播鏈，政府的他律與市民的自律不可或缺。確診數字回落，相信與港府過去陸續強硬限制市民於公眾場所聚集有關，但現階段實難確保如放寬相關措施後，公眾會否故態復萌，無視衛生風險多作社交活動。始終在「限聚令」、食肆、公共娛樂場所限制等揩施下，已時有食肆、食客無視法例「偷雞」群集的情況，食環署至今更就「限聚令」向食肆作逾1,700宗口頭勸籲，更不用說周末郊野依然人頭湧湧，行山人士絡繹不絕，故目前本地的防疫功夫仍未做到最好，未來疫情更有反覆的可能。縱使有關措施即將屆滿，但目前始終仍未見足夠理由撤銷。

社會未預備好持續抗疫

歸根結柢，在國際疫情波譎雲詭下，本地除了須時刻審時度勢外，更須加以謹慎、做好防疫本分。港大微生物學系講座教授袁國勇近日指出，其研究發現新冠病毒量遠較沙士（SARS）強勁，惟病徵反應卻低，故社區會存在隱形病人，導致傳播鏈難以中斷，疫情因而不可能在7月前完結。社會必須認清抗疫勢必持久，不能幻想短期內生活能回復「正常」，更須對此保持耐性。然而，近日有旅行社就內地抵港者檢疫令即將屆滿而蠢蠢欽動，推出廉價內地旅行團「吸客」，當中不少團更已見爆滿，可見不論是業界或是市民，均抱有錯誤期望，認為有關防疫措施過後即「雨過天清」，如此心態實在不利抗疫。如若社會仍未準備好改變心態，以持續抗疫，政府更無理由不以他律管制。