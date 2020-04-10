【新冠肺炎】疫下的四天長假期

周五至周一（4月10日至13日）是不少市民期待的長周末。惟今年的復活節假期正值新冠疫情，市民不但沒有機會到日本等熱門地點外遊，連留港的消閒選擇也有限。

香港人工作營役，數算長假期向來是年度要事。復活節假期橫跨周五至周一，不少市民或已訂購機票前往台灣、日本等地度假。面對疫症大流行，外遊計劃通通要取消，市民只得留在香港。

留在香港，雖然卡啦OK、酒吧等已關門，但不少人或許仍舊打算找樂子，如邀約朋友相聚、外出郊遊等。強制措施的限制始終有限，市民總有辦法歡聚。問題是，如此是否合適。

一傳多人的危險

疫症個案分析可謂最客觀的參考指標。以近期最令人關注的「馬莎唱K群組」為例，48歲馬莎員工（個案903）最先在3月23日流鼻水，他的太太（個案835）其後頭痛、咳嗽及喉嚨痛，另外他與同事在3月25日唱K後最少4人確診（個案923、925、932、954），一名與他曾在同一分店工作的同事確診（個案944），另外有份唱K的個案932亦牽連父母二代感染（個案957、958），換言之一人感染衍生多達八宗個案。唱K及與家人相處也沒有戴口罩，而唯一有戴口罩的個案944則可能由共用更衣室等途徑傳染。

由此可見，一人感染可傳播多人，市民考慮假期活動時不能不警惕。其次，與朋友見面時若沒有戴口罩，實在有風險。再者，二代傳播的例子中，個案932在唱K後四天（3月29日）才現病徵（流鼻水），其同住父母在這期間相信難料兒子已經染病，換言之即使知道親友沒有外遊等，但他們會否從其他朋友中已染病並潛伏，並實沒有人能說得準。綜合三點，市民怎能掉以輕心？

希望在四天長假期中玩樂，毋庸置疑是人之常情。也如港大學者梁卓偉所言，長期繃緊也難免會放鬆。但若然疫症在全球持續流行一年半載，如何「與疫共舞」，包括控制傳播風險、做足衛生措施等，便是我們需要盡早學習及適應的。