【新冠肺炎】政府不應只資助港鐵減價

政府上周公布第二輪防疫基金措施，當中包括補鐵港鐵車費減價兩成，為期半年。港鐵減價可謂眾望所歸，惟政策仍惹來不少批評，除了因為政府以公帑津貼有盈利的港鐵減價之外，補貼未包括其他公共交通工具的做法更是值得爭議。政府介入調整車資不僅影響公共交通工具之間的競爭，更會影響乘客的利益。政府如要助市民減低出行在車資上的壓力，理應一視同仁，津助所有公共交通工具。

政府建議從7月起，津貼港鐵車費八折，為期半年，預計可惠及500萬人次，當中政府與港鐵會各自承擔一半。現時港鐵八達通成人車費設有3.3％優惠，港鐵新優惠則會以原價計算，即撒除3.3%優惠再算八折。

港鐵減價影響不能忽視

在巴士、小巴價格未有調整時，可料港鐵未來與其他路線相似的公共交通相比，票價差距會大幅縮窄、甚至變得更為便宜，勢必影響其他公共交通的客量。有小巴營運商負責人認為，部分路線或因線道與港鐵重疊，港鐵減少將會搶走部分乘客。公共小型巴士總商會主席凌志強更預料，小巴在港鐵減價後會流失一成至兩成客量。

疫情肆虐，市民出行次數減少，不少專營巴士及綠色小巴營辦商的營運與財政狀況先行「告急」，即使港鐵減價始於7月，屆時疫情或有所緩和，但亦不見得巴士與小巴公司有餘地作價格競爭。實政圓桌立法會議員桌田北辰認為，小巴、巴士與港鐵功能不同，而且市民出行習慣不易改變，相信不會構成太大影響。

但此說法始終忽略不同市民對車資的需求彈性。舉例說，不少新界西北市民須往市區通勤工作，車費開支較市區居民為高，故他們對車費的敏感度自然較高。以城巴967線為例，居民來往天水圍至金鐘的車費為22.7元，而目前港鐵由天水圍西鐵站至金鐘港鐵站車資則為28.3元，在未來八折後（先扣除3.3％八達通優惠）將減至23.2元，兩者車費差異幾乎縮窄至無，有更多市民因減價而轉乘港鐵並不意外。若然如此，損失的是小巴和巴士業界。

即使退一步說，大部分市民未有因優格變動而轉乘港鐵，但由於只得港鐵乘客受惠減價，損失的便是慣於乘坐巴士、小巴的市民。既然政府希望減輕市民出行壓力，理應資助所有公共交通工具減價，而非只讓港鐵乘客享有「特權」。更何況，有市民因價格變動而轉乘港鐵幾乎是無可避免，客流減少勢影響巴士、小巴班次，最終受影響的絕對不僅營運商而己，還有巴士與小巴的乘客。

政府不能推搪資助責任

運房局解釋，考慮到專營巴士及綠色小巴營辦商經營狀况，即使政府願承擔一半支出，他們都不可能承擔另一半支出，故改以降低現行「公共交通費用補貼計劃」門檻作車費減免。但政府有否正式諮詢業界意見，外界不無懷疑。以「公共交通費用補貼計劃」代替資助減價，亦不改港鐵與其他公共交通車費差距改變的事實，市民在領取政府津貼下，可能轉乘價格較相宜的港鐵。要麼是業界損失，要麼是乘客損失，政府解釋相當無力。

政府以公帑承擔港鐵減價，本已是藉納稅人的錢假裝慷慨。運房局長陳帆稱此為政府「有所承擔」，但如政府希望全面照顧市民需要，資助其他公共交通工具減價同樣有所必要。