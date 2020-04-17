美國並不等於全球化　孤立世衛或反孤立自己

本周二（14日），美國總統特朗普在記者會指世衛應對新冠病毒疫情不力，並宣布暫停向世衛撥款。客觀而論，世衛存在問題有待改革，但亦非如美國政客所言是偏袒中國。特朗普政府抗疫不力「甩鍋」世衛，公道自在人心。更重要的是，特朗普政府對世衛動手，對國際局勢有何影響。

新冠疫情是百年一遇的世紀大疫，打破了很多人的認知，對世界造成的影響必然很大。有部分港人看到，西方國家受中國所影響陷入疫情，在疫情過後會團結組織針對中國的「包圍網」。他們將之演繹為另一種中國失敗論，更以此為香港的「良機」，認為可籍此追求更大的自治空間，並為美國搖旗吶喊。

停撥款乃特朗普作風

然而，很多人被新冠的「重要」所惑，跌入了思考陷阱。如果深入去討論疫情改變了什麼，其實它只是將一些問題加速浮現，並沒有改變問題的「流向」。更淺白而言，疫情並沒有改變什麼。如果將停止撥款世衛一事放在特朗普的整個任期去看，也是合乎其一貫的政策——美國優先、退出/批評國際組織。特朗普的政策方向是讓美國退出國際組織的框架、去全球化，某程度上是復興門羅主義的另一種手法。

美國退出全球化，必然對其有很大打擊，亦會對國際治理帶來一定挑戰。不過，美國並不等於全球化，亦很不可能干預全球化的整體方向。這點是新冠疫情無法改變的一點。世界已品嘗過全球化的美酒，不可能因為美國的意志而改變。「西方」是否成為一個整體配合美國打擊中國的意願，展開「新冷戰」局面？了解歷史並不可能這麼單純，西方社會並不見得存在一個牢不可破的版塊。美歐之間單純存在的政治意識形態連帶關係，利害關係已經變質。依靠意識形態而欠缺下層結構的所謂西方社會，並不可能永遠結成同盟。現實一點看，特朗普宣布停止對世衛撥款後，各國不但沒有「跟機」，七國集團（G7）領導人周四更表示全力支持世衛，同時呼籲改革。

新型肺炎：世衛在這場疫情中成為眾矢之的，當局承認有不足，而G7領袖則認為有必要推動改革。（Reuters）

再者，美國有本錢全面去全球化嗎？美國國運依靠的是美元作為全球儲備貨幣的霸權，去全球化對於美國就似是「捉蟲」一樣。事實上，美國也深知自己的問題，這也是至今特朗普不敢退出世衛或是聯合國。看穿疫情的背後，美國的「去全球化」最終只可能是「自我孤立」，並沒有多大的叫坐力。

對於疫情後西方團結圍堵中國，其實就像當初貿易戰初起時，很多人以為全世界會配合美國一起圍堵中國一樣，事實上都是受困於意識形態的想法。香港人為美國吶喊的同時，到底何時才會醒悟？