【新冠肺炎】數千港人從印巴回港　政府宜強制檢疫

按入境處指出，約3200名和2000名本港居民目前分別滯留在印度和巴基斯坦，而特區政府最快則在本周三（29日）起安排包機，並按緩急輕重，分批接載當地港人回來。 由於印巴的病毒檢測能力甚有不足，可見兩國的疫情發展仍是情況未明的高危地區，故港府應以最謹慎的措施，迎接歸港旅人，防止第三波疫情捲土重來。

印度維持封城的狀態，大批在城市失業的工人徒步長距離回家。（資料圖片）

據悉特區政府將於周三派出兩班包機，分別到印度和巴基斯坦接載港人回來，總數約為600人。後續的行動須端視首批回港者的確診比率，以及本港醫療系統的承載力，才能決定下回包機的日程。而按早前港府到武漢、日本和秘魯等國接回溜留港人的經驗，是次的目標應是優先協助身處兩國首都及鄰近地區的港人，以及病患者、小孩、孕婦和長者等高危人士，機費則須旅客自理。

境外輸入具風險

從本港疫情的走勢可見，境外輸入個案不單是主要的衛生風險，同是港府防疫的第一戰線。一如隨着歐美多國在2月陸續採取嚴厲的封城措施後，大批在外港人回流，令本港原是平穩的疫情變得嚴峻，特別是當不少英國留學生歸港後，本港的疫情便在3月下旬踏入高峰，更曾連續三天單日錄得約60宗確診個案，令本港的疫情響起警號。

本港近日的確診數字儘管連日處於單位數，本港的醫院系統暫時逃過一劫，但印巴兩國的疫情實況難以掌握，其潛在挑戰亦不比上月為低。據約翰霍普金斯大學的數據，印巴兩國截至周一（27日）的確診個案分別「只有」27,890宗和13,328宗，乍看起來不但遠少於美國、西班牙和意大利等「領頭羊」，更少於瑞士、荷蘭和比利時等歐洲小國。可是，這種未明的狀況大多都是病毒檢測能力不足，使至真實概況難以反映。

印巴疫情不簡單

一如不少專家所指，兩國的實際疫情或可從測檢能力推敲。截至4月19日，在印度多達13億的人口中，只有40萬人餘已完成病毒檢測，反觀與印度同期出現首宗案例的意大利，則已完成約150萬次病毒檢測。另外，截至4月1日，在巴基斯坦的2億人口中亦僅有1萬5千多人完成檢測。若然再結合衛生文化、擁擠的居住環境和輕率的個人防疫心態等因素，兩國的疫情難言樂觀。

隨着滯留印巴兩國的港人即將回來，港府亦須以最高規格的防疫措施應付。如政府抗疫督導委員會的專家顧問許樹昌教授所建議，有鑑於兩國的確診數字或存有落差，強制將回港人士到指定檢疫中心無疑是較安全的做法，同時亦能減低社區爆發的風險。然而強制檢疫只是首要任務，港府更須適時推算大量海外港人回港後，對檢疫中心和醫療系統的潛在壓力，未雨綢繆，及早覓定多個備用的檢疫中心和應變方案，以免第三波疫情有機可乘。